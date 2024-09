Ainda não há previsão de término da fiscalização sobre revisão da bandeira tarifária, diz Aneel

A- A+

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta terça-feira, 10, em nota, que o processo de fiscalização sobre "inconsistências" que levaram à revisão da bandeira tarifária ainda não tem data de término.

A diretoria do órgão regulador aguarda as conclusões dos trabalhos da área técnica para eventuais deliberações.

Na semana passada, a Agência anunciou o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para os consumidores do país em setembro, quatro dias após ter feito o acionamento da bandeira tarifária vermelha patamar 2.

A redução do patamar veio após a correção de informações do Programa Mensal de Operação (PMO) de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS).



