Novo teto Ainda sem acordo, Previdência marca reunião para mudar juros do consignado de aposentados Governo aceita elevar o teto dos juros do empréstimo de 1,70% ao mês para 1,85%. O limite da tarifa do cartão consignado passaria de 2,62% para 2,77%, segundo técnicos a par das discussões

O Ministério da Previdência convocou o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) para aprovar a novo teto do consignado para aposentados e pensionistas, na próxima terça-feira. Mas ainda não há acordo sobre a nova taxa.

Segundo técmicos a par das discussões, o governo aceita elevar o teto dos juros do empréstimo de 1,70% ao mês paras 1,85%, percentual defendido pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil para reabrir a linha. Mas os bancos privados insistem em 2,03%.

No caso cartão de crédito consignado, a proposta do governo é elevar a taxa de 2,62% paras 2,77%. Os bancos querem 2,93%.

O assunto será discutido previamente em uma reunião nesta sexta-feira (24), às 17h, coordenada pelo Ministério da Fazenda, com técnicos do governo e representantes dos bancos e o presidente da Febraban, Isaac Sidney.

A linha de crédito para os beneficiários do INSS foi suspensa pelos bancos na semana passada, após o ministro da Previdência, Carlos Lupi, ter aprovado no CNPS a redução do teto de juros na modalidade, de 2,14% para 1,70% ao mês, sem aval da equipe econômica e sem fechar acordo com os bancos.

Na mesma reunião, os conselheiros baixaram a tarifa do cartão consignado de 3,06% ao mês para 2,62%.

Segundo interlcoutores, tanto o governo quanto os bancos vão tentar chegar a um acordo até a segunda-feira, véspera da reunião do Conselho. As propostas estão se afunilando, disse um técnico.

