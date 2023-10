Air France compra fatia da aérea escandinava SAS, cujas ações desabam 95%

A- A+

As ações da SAS, companhia aérea escandinava que estava em processo de falência, operam em queda de até 95% na manhã desta quarta-feira (4) após a empresa ter anunciado, na véspera, uma troca no seu controle.

A Air France e o fundo americano Castlelake passarão a deter, respectivamente, 20% e 32% da empresa. O governo dinamarquês ficará com 26% da SAS e outro fundo, o Lind Invest, com 8,6%. A fatia restante das ações será dividia entre credores da empresa.

O plano de reestruturação envolve levantar US$ 1,18 bilhão em investimentos, e a Air France e o Castlelake vão desembolsar US$ 144,5 milhões para apoiar essa captação de recursos.

O desfecho da crise na SAS, que entrou com pedido de falência nos EUA no meio do ano passado, na esteira de uma crise desencadeada por altos custos e queda na demanda durante a pandemia, aponta para um cenário de consolidação entre aéreas europeias.

São hoje três grandes grupos na Europa. A Air France já era sócia das holandesas KLM e Transavia (de baixo custo) e, agora, mira também em comprar a portuguesa TAP, cujo processo de privatização pelo governo português foi iniciado semana passada.

O grupo IAG reúne a britânica British Airways, a espanhola Iberia, além de Aer Lingus, Level e Vueling, e também pode fazer uma oferta pela TAP. O IAG tem no radar ainda uma possível aquisição de parte da Air Europa.

O terceiro grande grupo europeu é capitaneado pela alemã Lufthansa, dona também de Eurowings, Swiss, Austrian e Brussels, e que tem no radar, além da TAP, a ITA.

