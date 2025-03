Air France lança primeira classe com jeitinho de jato particular; Paris-NY sai a R$ 62 mil

A- A+

A Air France revelou uma cabine de primeira classe redesenhada, chamada La Première, buscando atrair clientes de alto poder aquisitivo com uma experiência de viagem que, segundo a companhia, se assemelha à de um jato particular.

A companhia aérea lançará inicialmente as novas cabines em 19 de seus aviões Boeing 777-300ER.

Cada uma das quatro suítes fechadas oferece 3,5 metros quadrados de espaço privado, incluindo um assento e uma chaise longue que se transforma em uma cama de comprimento total.

Segundo Ben Smith, CEO do grupo Air France-KLM, a cabine levou três anos para ser desenvolvida e é cerca de 25% mais espaçosa do que a versão anterior.

— Queremos que o cliente tenha uma experiência o mais próxima possível de um jato particular — disse Smith em uma entrevista durante o evento de apresentação do novo produto em Paris. — É discreto, privado, exclusivo. E também muito mais barato do que um jato particular.

Nos últimos cinco anos, a Air France investiu €1 bilhão (US$ 1,09 bilhão ou R$ 6,175 bilhões) para aprimorar a experiência do cliente, destacando a elegância francesa, vinhos refinados e alta gastronomia.

No ano passado, a empresa inaugurou suítes privadas espaçosas no aeroporto Charles de Gaulle para os passageiros da primeira classe "La Première", buscando tornar o serviço exclusivo antes mesmo do embarque.

Os primeiros voos com a nova La Première serão para o aeroporto JFK, em Nova York, nas próximas semanas, destacando a importância das rotas transatlânticas para a companhia.

Cortinas do chão ao teto garantem privacidade, enquanto os compartimentos superiores foram substituídos por espaços de armazenamento no piso, acomodando duas malas grandes, aumentando a sensação de espaço, segundo Smith.

A Air France lança o novo produto em um momento de incerteza econômica. Algumas companhias aéreas nos Estados Unidos relataram sinais de desaceleração nas viagens domésticas, à medida que os consumidores reavaliam seus hábitos de gastos.

Além disso, a companhia enfrenta forte concorrência de empresas como Deutsche Lufthansa AG, que está apresentando sua cabine redesenhada Allegris, e Emirates e Qatar Airways, que já elevaram os padrões do luxo na aviação.

A Lufthansa planeja revelar sua nova primeira classe em uma aeronave ainda esta semana.

Em média, uma passagem de ida e volta de Paris para Nova York na La Première custa cerca de € 10.000 (US$ 10.878 ou R$ 62 mil), em comparação com € 6.000 (US$ 6.527 ou R$ 37 mil) na classe executiva, segundo Fabien Pelous, vice-presidente sênior da Air France para experiência do cliente.

Smith afirmou que ainda não percebeu sinais de enfraquecimento na demanda por viagens premium, com as rotas transatlânticas e intraeuropeias permanecendo fortes.

— Paris continua sendo o destino número um para muitas, muitas razões — disse o CEO.— É impressionante o quanto as pessoas estão dispostas a gastar.

