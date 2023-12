'Airbag inteligente': novo colete para motoqueiros pode se antecipar a acidentes; veja como funciona

A- A+

O colete Airscud, da empresa italiana Tucano Urbano, usa diversos sensores para prever quedas e proteger com airbags as áreas vitais do corpo, como a coluna, o pescoço, o tórax e o abdômen.

O equipamento é arejado, feito para o dia a dia de motoqueiros urbanos, com a mesma tecnologia usada por pilotos do MotoGP e do Rali Paris-Dakar.

O air bag tem sete sensores: três acelerômetros, três giroscópio e um gps; todos conectados a um aplicativo via wifi. O algoritmo do sistema faz mil leituras desses aparelhos por segundo e os correlaciona com dados históricos de detecção de acidentes armazenados pela empresa. Se necessário, o colete pode inflar em menos de 60 milissegundos, mais rápido que um piscar de olhos.

Com tecnologia francesa In&motion, os dados dos sensores e do aplicativo, chamado MY In&box, são usados para atualizar periodicamente os parâmetros de detecção de acidente do Airscud.

O usuário também pode configurar o colete de acordo com seu estilo de pilotagem. Os motoqueiros do dia a dia podem usar o modo 'Street' em ambientes urbanos. A configuração 'Adventure' é para viagens off-road e a opção 'Track' é para quem quer se divertir na pista.

O colete Airscud Flex é vendido na versão masculina e feminina por € 299 (cerca de R$ 1600). A Tucano Urbano diz que o preço é inferior a outras versões no mercado. É necessário fazer uma assinatura para usar o app do air bag, com plano anual de € 120 (R$ 635) e plano mensal de € 12 (R$63,50). O usuário pode comprar o aplicativo definitivamente por € 400 (R$ 2120).

Segundo o IBGE, o Rio de Janeiro registrou 12 mil acidentes de moto em 6 meses em 2023. Mais de 500 mil motocicletas circulam no estado.

