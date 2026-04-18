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HOSPEDAGEM Airbnb adiciona hotéis à sua plataforma em uma tentativa de impulsionar o crescimento Segundo o Financial Times, empresa amplia as opções de hospedagem ao lado dos aluguéis de casas

O Airbnb, sinônimo de aluguel de curto prazo, está adicionando hotéis independentes à sua plataforma, apostando em acomodações mais tradicionais para impulsionar o crescimento.

Segundo o Financial Times, a empresa lançou um projeto-piloto em cidades como Nova York, Los Angeles, Paris e Madri, permitindo que os usuários escolham entre uma variedade de hotéis- boutique juntamente com residências privadas.

De acordo com a publicação, a empresa quer atrair novos parceiros oferecendo taxas mais baixas do que as cobradas por agentes como Booking.com e Expedia, acrescentando que a inclusão de hotéis tem como alvo os viajantes a negócios, que tendem a preferir a previsibilidade e os serviços desse tipo de acomodação em vez de apartamentos privados.

O FT destaca que a iniciativa ajudará a compensar o impacto causado pelo crescimento de movimentos em algumas localidades para restringir aluguéis de curto prazo, sendo Nova York uma das cidades que adotaram novas regras.

No final de março, O Airbnb passou a oferecer serviços de transporte em veículos particulares nos principais mercados fora dos EUA, já apostando em seu projeto de oferecer serviços semelhantes aos de hotéis, além de acomodações.

A empresa fez uma parceria com a Welcome Pickups, empresa britânica especializada em traslados de aeroporto, para oferecer o serviço a hóspedes que viajam para 125 cidades na Ásia, Europa e América Latina, incluindo Paris, Bali e Cidade do México.

Após reservar uma estadia pelo Airbnb em uma cidade elegível, os usuários verão no aplicativo a opção de agendar um serviço de carro particular até sua acomodação. Os clientes também podem optar por um serviço de recepção no local de chegada.

Fundado em 2008 por um trio que inclui o atual CEOBrian Chesky, o Airbnb construiu um negócio de compartilhamento de hospedagem avaliado em US$ 85 bilhões, que mudou a forma como os turistas encontram acomodação. No entanto, a empresa enfrenta críticas persistentes de que ela e seus concorrentes contribuem para o aumento dos aluguéis e dos custos de moradia.

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