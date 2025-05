A- A+

Airbnb anuncia parceria inédita com a Live Nation para impulsionar viagens Estratégia é oferecer aos hóspedes experiências em festivais como o Lollapalooza e o The Town

O Airbnb, maior plataforma de hospedagens do mundo, selou uma parceria inédita com a Live Nation, produtora global de eventos. A ideia é oferecer aos hóspedes experiências em festivais como o Lollapalooza e o The Town, que acontece em setembro, em São Paulo.

O anúncio ocorre após a empresa divulgar a ampliação de serviços, como a possibilidade de contratar maquiadores, manicures, chefs de cozinha, cabeleireiros, fotógrafos e até personal trainers.

Com a Live Nation, os hóspedes agora terão acesso a experiências conduzidas pelos próprios artistas que se apresentam nos festivais, como visitas aos bastidores dos shows feitas pelos diretores do evento e apresentações intimistas. A novidade começa em julho, no Lollapalooza Berlim.

— Os hóspedes estão cada vez mais optando por ficar em um Airbnb durante grandes eventos, incluindo shows e festivais — disse o cofundador e CEO do Airbnb, Brian Chesky.

De acordo com uma pesquisa do Airbnb, mais de 70% dos viajantes disseram que costumam reservar uma experiência quando viajam.

Michael Rapino, CEO e presidente da Live Nation Entertainment, afirma que a parceria com o Airbnb ajuda a impulsionar os negócios.

A implementação global da parceria continuará ao longo do ano, com novas Experiências no Airbnb no Lollapalooza Chicago, de 31 de julho a 3 de agosto, seguidas por ações no The Town 2025, em São Paulo, no Lollapalooza Índia e no Lollapalooza Brasil.

