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DOAÇÃO Airbnb doará 10 centavos de dólar de cada reserva para financiar alojamento de emergência Empresa, frequentemente acusada de contribuir para a redução da oferta de moradias para os habitantes locais, pretende, com isso, destinar 500 milhões de dólares (2,66 bilhões de reais) à Airbnb.org

A plataforma de aluguel de temporada Airbnb anunciou, nesta quarta-feira (28), que reterá 10 centavos de dólar (cerca de 53 centavos de real) dos valores gerados por cada reserva para financiar sua iniciativa de alojamento de emergência, sem aumentar o preço para os viajantes.

A empresa, frequentemente acusada de contribuir para a redução da oferta de moradias para os habitantes locais, pretende, com isso, destinar 500 milhões de dólares (2,66 bilhões de reais) à Airbnb.org ao longo de cinco anos, segundo um comunicado à imprensa.

O Airbnb afirma que reduzirá sua própria margem e que "este novo modelo de financiamento não aumentará o preço pago pelos viajantes nem reduzirá os repasses aos anfitriões. Viajantes e anfitriões não precisam se inscrever nem realizar qualquer procedimento".

"Isso aumentará consideravelmente nossa capacidade de ajudar as pessoas, pois trará muito mais recursos", celebrou, em declaração à AFP, Christoph Gorder, diretor executivo da organização que, até então, era financiada por doações do Airbnb e campanhas de arrecadação de fundos.

Fundada em 2020, após anos de doações informais de estadias, a Airbnb.org oferece hospedagem a pessoas afetadas por desastres (como furacões e incêndios), refugiados e, há um ano, a indivíduos que precisam se deslocar por motivos de saúde.

O sistema funciona por meio de créditos que são depositados na conta dos beneficiários, identificados graças a associações e entidades locais.

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