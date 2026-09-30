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Negócios Airbnb lança aluguel de carros no Brasil e acirra disputa no setor de turismo Serviço chega a mais de 300 cidades e também poderá ser usado por pessoas que não têm acomodação reservada na plataforma

O Airbnb está iniciando hoje no Brasil uma de suas maiores ampliações de serviços a seus usuários.

A plataforma de hospedagem vai oferecer, para mais de 300 cidades do país, a opção de aluguel de carros, acirrando a disputa com outras platafor mas de turismo que já contam com o serviço.

A inclusão do serviço no Brasil, a primeira nação da América do Sul a receber a modalidade, é estratégica, já que o país está entre os cinco maiores mercados do mundo para a companhia.

No segundo trimestre, as noites reservadas por viajantes com origem no país cresceram mais de 30% na comparação anual, e o número de pessoas que fizeram sua primeira reserva aumentou 40% no segundo trimestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025.

Segundo o Airbnb, o serviço será feito em parceria com diferentes parceiros de locação de forma a ampliar o volume de opções.

A ideia da plataforma é sugerir carros com base no tamanho do grupo e em locais próximos à acomodação.

A iniciativa já está disponível nos Estados Unidos e em países da Europa e da Ásia.

O avanço no turismo doméstico vem impulsionando o segmento de aluguel de carros e atraindo cada vez mais plataformas de viagem, que passam a agregar o serviço em suas plataformas, dizem especialistas.

Dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA) apontam que o faturamento do setor chegou a R$ 61,7 bilhões no ano passado, uma alta de 16,6% em um ano, enquanto a frota de automóveis e comerciais leves ultrapassou 1,7 milhão de veículos, crescimento de 6,2%.

Segundo o Airbnb, o serviço de aluguel de carros vai incluir cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, entre outras.

Não será necessário ter uma reserva na plataforma para alugar um carro, mas quem já tem uma reserva confirmada no Airbnb verá opções disponíveis perto da acomodação.

No primeiro aluguel, o hóspede recebe 20% de crédito para a próxima estadia, além de economizar até 20% no próprio aluguel de carros com os parceiros da plataforma.

Mas a concorrência é cada vez maior, lembra o especialista em varejo Pedro Brito, da PB Consultoria. As companhias aéreas nacionais e estrangeiras também oferecem aluguel de carros em suas ofertas de viagem.

A Booking.com, por exemplo, oferece aluguel de veículos e reúne diversas locadoras na plataforma, como Localiza, Movida, Unidas e Foco, e também integra o portfólio de diversos sites de companhias aéreas. Na lista, há ainda plataformas como Expedia, KAYAK, Decolar e CVC. Há ainda empresas como a CarTrawler, fornecedora desse serviço para sites de companhias aéreas.

— É mais um sinal de que o Airbnb sabe que precisa se tornar uma plataforma completa de viagens, e não apenas uma plataforma de aluguel de imóveis. Em muitos destinos, especialmente para famílias e viagens de lazer, o carro é parte essencial da experiência.

Ao integrar o aluguel de veículos, a empresa pode capturar uma parcela maior da jornada do viajante e concentrar mais etapas da viagem dentro de sua própria plataforma — explica Brito.

Reserva de carro em alta, diz CEO

No balanço do segundo trimestre deste ano, questionado por um analista sobre quais dos novos serviços estavam apresentando maior crescimento, Brian Chesky, CEO do Airbnb, disse que o aluguel de carros é o que mais tem potencial.

Ele lembrou que a duração das reservas de carros estava acima da duração média das estadias no Airbnb. Por isso, a companhia decidiu ampliar o serviço.

— Com isso, aumenta ainda a probabilidade de o consumidor reservar uma hospedagem dentro da plataforma — lembra o consultor.

O aluguel de carros vem ainda acompanhado de novos serviços pela plataforma. O Airbnb está incorporando, nos Estados Unidos, a inteligência artificial para que usuários, com a própria voz, consigam buscar novas acomodações, além do uso de palavras-chave, para melhorar as buscas.

O Airbnb vai exibir ainda os preços dinâmicos e, com apenas um toque, os preços por noite são ajustados automaticamente com base na oferta e na procura de cada dia.

Na Europa, a empresa iniciou ainda serviços de entrega de comida e de mercado. Em cidades dos EUA, há agora serviço de lavanderia e aluguel de itens para bebês, como berços e carrinhos.

As ampliações no Airbnb começaram no ano passado, quando a plataforma passou a oferecer experiências diversas a seus clientes, como aulas de surfe e jantares, além da contratação de chef, cabeleireiro e personal trainer

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