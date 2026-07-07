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turismo Airbnb movimenta R$ 113 bilhões na economia brasileira com avanço do turismo, diz FGV Rio de Janeiro cresce acima da média nacional, com avanço de 21% e geração de R$ 12 bilhões em impacto econômico

Com o aumento do número de turistas no Brasil, o Airbnb, maior plataforma de hospedagem do mundo, movimentou R$ 113 bilhões na economia brasileira no ano passado, uma alta de 13% em relação ao ano anterior. O volume recorde faz parte de um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Um dos destaques foi a cidade do Rio de Janeiro, principal porta de entrada de turistas nacionais e internacionais no país, que registrou um avanço de 21% no período, impulsionado por eventos como o "Todo Mundo no Rio", que levou mais de dois milhões de pessoas à Praia de Copacabana para assistir ao show da cantora Lady Gaga.

Segundo Luiz Gustavo Barbosa, gerente executivo da FGV Projetos, o valor é calculado com base nos gastos efetivos de hóspedes e anfitriões — proprietários das acomodações — e em seus efeitos sobre os diferentes setores da economia. De acordo com a FGV, a atividade contribuiu com quase R$ 63 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB), soma de todas as riquezas produzidas no país, um crescimento de 12%, além de gerar mais de 700 mil postos de trabalho.

— Isso gera um efeito multiplicador de benefícios para as cidades — afirma Barbosa, gerente executivo da FGV Projetos.

No estado do Rio de Janeiro, a alta foi de 16%, movimentando R$ 21 bilhões, também acima da média nacional. Na capital, a movimentação chegou a R$ 12 bilhões.

A expectativa é de que os negócios permaneçam em patamar elevado neste ano. Para isso, o Airbnb cita o show da cantora Shakira, realizado em maio. Na ocasião, a plataforma registrou visitantes de quase 1.600 cidades e 64 países. Além disso, a companhia vem ampliando sua presença em outros destinos fluminenses, como Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e Paraty.

— Cada cidade vive momentos diferentes e precisa de soluções que acompanhem essa dinâmica. O aluguel por temporada tem se mostrado uma alternativa capaz de ampliar a capacidade de acomodação, gerar renda para moradores e ajudar destinos muito procurados, como o Rio de Janeiro, a receber mais visitantes — explica a diretora-geral do Airbnb na América do Sul, Fiamma Zarife.

No Brasil, segundo a FGV, a geração de renda associada à atividade de hospedagem chegou a R$ 32 bilhões. No estado do Rio, o indicador alcançou cerca de R$ 6 bilhões. De acordo com o estudo, a análise de renda foi combinada com dados do Airbnb e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do IBGE.

Segundo o consultor Alexandre Ribeiro, plataformas como Airbnb, Vrbo e Booking.com ajudam a atrair mais turistas justamente por atenderem a diferentes perfis de viajantes, como famílias, grupos de amigos e pessoas que buscam estadias mais longas. Além disso, diferentemente das redes hoteleiras, a renda gerada tende a ser mais distribuída, já que envolve milhares de pequenos empreendedores, proprietários dos imóveis anunciados.

— Isso contribui para uma geração de renda mais pulverizada na economia, ao beneficiar diferentes fornecedores e prestadores de serviços, como os setores de alimentação, transporte, entretenimento e comércio local.

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