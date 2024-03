A- A+

A plataforma de aluguéis temporários Airbnb anunciou, nesta segunda-feira (11), que não vai mais permitir câmeras no interior das hospedagens listadas em sua plataforma. Segundo a empresa, a medida se estende a espaços externos com maior risco de exposição da privacidade do hóspede, como chuveiros e saunas. É uma determinação global, para todos os países onde a empresa atua.

As novas regras começam a valer no dia 30 de abril. As normas atuais permitem que os donos das acomodações possam instalar câmeras em áreas de convivência comum, como salas e corredores, desde que os aparelhos não sejam escondidos. Além disso, a presença de câmeras deve estar sinalizada no anúncio.

Como a maioria dos anúncios não informa a existência de câmeras de segurança, a empresa espera que a nova política afete apenas um grupo seleto de anunciantes. As mudanças vieram após consulta com usuários da plataforma, donos de imóveis e especialistas em privacidade.

“O Airbnb proíbe o uso de câmeras de segurança em interiores nos alojamentos de todo o mundo como parte dos esforços para simplificar nossa política sobre câmeras de segurança e outros dispositivos e para seguir dando prioridade à privacidade de nossa comunidade”, disse a companhia em post no seu blog.

Entenda, em detalhes, como vai funcionar a nova política do Airbnb.

Essa medida vale para anúncios de quartos, ou apenas para apartamentos e casas?

Não é permitida a colocação de câmeras de segurança no interior ou o monitoramento de quaisquer espaços internos de um imóvel anunciado no Airbnb, incluindo espaços comuns de anúncios de quartos privados. A medida vale para todos os países onde a empresa atua.

E no caso de hotéis e pousadas?

Hotéis e pousadas continuam não autorizados a ter câmeras de segurança em quartos individuais, mas podem ter câmeras em espaços internos comuns, como corredores e elevadores, bem como câmeras externas, sem necessidade de divulgar essa informação.

Haverá inspeção nos imóveis já cadastrados? E nos novos?

O Airbnb não respondeu se vai realizar inspeção presencial nas acomodações. Disse apenas que a medida começa a valer no dia 30 de abril, dando tempo suficiente para que os donos entrem em conformidade com as regras.

Espaços externos poderão ter câmeras?

Os donos das acomodações devem divulgar onde as câmeras da área externa estão localizadas antes que os hóspedes façam uma reserva. Essas câmeras não podem monitorar espaços internos e não podem ser instaladas em determinadas áreas onde há necessidade de privacidade, como chuveiros e saunas.

E quais serão as punições aos anfitriões que descumprirem as regras?

A empresa limitou-se a dizer que tomará medidas contra quem violar a regra, o que pode levar até à remoção da acomodação na plataforma. Anúncios e anfitriões podem ser suspensos durante uma investigação, e o Airbnb disse que pode trabalhar ao lado de autoridades policiais, se necessário.

Será implementado algum canal de denúncias?

Denúncias sobre possíveis violações de privacidade devem ser encaminhadas à equipe de suporte ao cliente, disponível 24 horas por dia, durante toda a semana, em 42 idiomas.

Outra alternativa é telefonar para a Linha de Segurança 24 Horas, canal que permite aos usuários entrarem em contato diretamente com a equipe de Segurança durante uma estadia.

Há um número de denúncias de câmeras escondidas nos canais internos da empresa?

Segundo a empresa, esse problema é “excepcionalmente raro”. “Câmeras escondidas sempre foram e sempre serão explicitamente proibidas”, informou a plataforma.

