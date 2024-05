A- A+

HOSPEDAGEM Airbnb vai permitir hospedagens em museus em nova estratégia; entenda Plataforma cria nova categoria para experiências em locais como o d'Orsay, em Paris, no Museu Ferrari, na Itália, e até na antiga casa do Prince. Aposta envolve ainda parceria com a Disney

O Airbnb inicia hoje nova estratégia comercial com a possibilidade de hospedagens em museus, como o emblemático d'Orsay, em Paris, e o da Ferrari, na Itália, além de casas como a do cantor Prince, em Mineápolis, nos Estados Unidos. Batizada de "Icônicos", a nova categoria da maior plataforma global de compartilhamento de lares vai permitir experiências em diferentes locais do mundo. O Brasil deverá receber seus primeiros endereços nos próximos meses.

"Essa categoria foi pensada para ser uma experiência com ativações de grande relevância cultural. E isso permite alcançar segmentos-chave e grupos de interesse específicos com as suas diferentes gerações. É atingir segmentos que talvez não tenham experimentado o Airbnb. E o mais importante é ampliar o posicionamento da plataforma, que oferece mais que acomodação. Os Icônicos é o primeiro passo para a gente expandir em termos do que o Airbnb oferece a medida em que mais opções forem lançadas ao longo do ano", antecipa Fiamma.

A nova categoria conta nesse primeiro momento com 11 opções. No caso do Museu d'Orsay, o hóspede poderá dormir na sala do relógio do museu de arte de Paris, que foi transformada em quarto por Mathieu Lehanneur, designer da tocha e da pira dos Jogos de Paris 2024. Outra opção é o Museu da Ferrari, em Maranello, na Itália. A experiência inclui ainda uma volta com o piloto embaixador da equipe italiana, Marc Gené. A empresa não divulgou ainda os preços das atrações.

Parceria com a Disney

Para reforçar a nova categoria, a plataforma selou ainda parceria com a Disney. Assim, será possível passar a noite em ambientes inspirados nos personagens e títulos da companhia, como os da série "X-Men ‘97", em Westchester (NY), e do longa de animação "UP", em Abiquiu (Novo México). Há ainda opções envolvendo cantores como a casa comprada por Prince que foi exibida no filme "Purple Rain". Nessa primeira fase, os hóspedes que quiseram reservas os locais serão sorteados. Segundo o Airbnb, serão mais 4 mil vagas em 2024.

"Queremos ser um ecossistema de produtos e serviços, transformando a experiência de viajar. Nos últimos anos tivemos mais de 90 experiências ligadas a esportes, filmes, gastronomia e games. Só em 2023 foram quase 5 milhões de visualizações. E com isso base nisso trouxemos essa ideia para a plataforma. Pretendemos fazer vários lançamentos. Vamos colocar uma funcionalidade na plataforma para mostrar quais serão as opções que serão lançadas", diz Fiamma, lembrando de experiências temporárias no Brasil como uma casa inspirada na Turma da Mônica, em São Paulo, e o Sobrado Alceu Valença, em Olinda (PE).

O Brasil deve ganhar espaço na nova estratégia. No quarto trimestre de 2024, último dado disponível, o volume de noites reservadas quase que duplicou em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia. E mais de 80% foram reservados por próprios brasileiros. No ano passado, mais de 2.330 cidades receberam turistas pelo Airbnb, dos quais 165 cidades pela primeira vez.

"Os brasileiros seguem redescobrindo o Brasil. O país é o maior mercado da América Latina em número de anfitriões (dono das hosp"edagens), de anúncios e de mercado de origem, com os brasileiros sendo os maiores hóspedes de toda a região.

O anúncio da nova categoria foi feito hoje por Brian Chesky, cofundador e CEO global do Airbnb, em evento em Los Angeles. Além disso, a plataforma apresentou novas funções para viagens em grupo, com a possibilidade de compartilhar as acomodações favoritas com outras pessoas.

Mais de 80% das reservas são de viagens em família e com amigos. A ideia é substituir o compartilhamento de links fora da plataforma. Estima-se que mais de 1 milhão de links foram compartilhados por dia no ano passado, destacou Fiamma.

Há ainda recursos que vão permitir que todas as pessoas, que participam de uma viagem, troquem mensagens com o anfitrião em uma única conversa. Em 2023, foram mais de 15 bilhões de mensagens enviadas dentro do plataforma.

Veja também

Perspectiva positiva Nota de crédito: decisão da Moody's tem a ver com trabalho conjunto dos Três Poderes, afirma Haddad