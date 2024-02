Airbus anuncia nova geração de jatos para substituir o A320: veja o que se sabe até agora

A- A+

Ao divulgar seus resultados financeiros de 2023 nesta quinta-feira (14), a Airbus, maior fabricante de jatos comerciais do mundo, anunciou que vai lançar uma nova geração de aeronaves. Com isso, planeja substituir os A320, que colocaram a empresa europeia no mapa da aviação global e mais recentemente superaram os Boeing 737 como os mais vendidos do mundo.

A nova família de jatos deve estar operando no mercado até a década de 2030. Serão a princípio dois projetos distintos: um avião menor, capaz de voar até 1.600 quilômetros e abastecido com hidrogênio; e outro de curto a médio alcance, que usará o chamado “combustível de aviação sustentável”, informou o CEO da Airbus, Guillaume Faury.

"Estamos testando asas com maior envergadura, com certas características em termos de adaptabilidade no ar. Estamos testando também os sistemas de propulsão."

O mercado de aeronaves de corredores únicos é o mais importante para a aviação comercial, respondendo pelos maiores lucros da Airbus e da Boeing. As duas empresas têm mantido um duopólio neste setor por décadas, mas o equilíbrio tem se inclinado a favor da Airbus nos últimos anos. A crise do modelo 737 Max, que teve vários problemas técnicos, deixou a Boeing em ainda mais desvantagem frente a Airbus e seu A320.

Com o motor movido a hidrogênio, a Airbus planeja começar a voar no segmento de aeronaves menores - transportando cerca de 100 passageiros - e depois partir para jatos maiores, dependendo do "sucesso ao longo do tempo", disse Faury.

O próximo marco importante será a seleção do sistema de propulsão, com detalhes finais como tamanho e mercado-alvo definidos por volta de 2025 ou 2026, com um lançamento oficial previsto para o período de 2027 a 2028, disse ele.

O sucessor da série A320 será uma nova plataforma e está previsto para entrar em serviço na segunda metade da próxima década, disse ele. A capacidade de assentos para esses modelos varia de cerca de 140 a 240 pessoas, dependendo do subtipo e configuração.

Nos últimos anos, Boeing e Airbus optaram por desenvolver variações cada vez mais avançadas de seus jatos de corredor único - no caso da fabricante americana, o primeiro modelo remonta aos anos 1960.

Mas aparentemente a capacidade de remodelar essas estruturas está se esgotando. E, por isso, a Airbus está prevendo um design completamente novo nessa nova família de jatos.

O avião mais recente totalmente novo da Airbus é o A350 de fuselagem larga, que se baseia fortemente em materiais de fibra de carbono. Isso é semelhante a Boeing e seu 787 Dreamliner, que entrou em operação no final de 2011.

O design da próxima família de jatos da Airbus dependerá da seleção do motor, disse Faury. A Airbus está considerando uma arquitetura para o sucessor do A320 que inclua um motor de rotor aberto, que substitui o mecanismo convencional a jato com dutos por outro movido por grandes lâminas, disse Faury.

A Boeing, por sua vez, se associou à Nasa e a outras companhias aéreas americanas em um projeto que poderia se tornar um potencial sucessor do 737 Max. Mas a crise recente obrigou a companhia a pisar no freio de novos projetos.

Veja também

MUNDO IGC eleva estimativa para safra global 2023/24 de grãos, para 2,310 bilhões de toneladas