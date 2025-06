Airbus aumenta retorno para acionistas em meio ao crescimento de demanda por aviões

A- A+

A Airbus disse que aumentará o retorno para os acionistas, apostando que a demanda por aeronaves continuará a impulsionar o crescimento nos próximos anos. A fabricante europeia de aviões afirmou nesta quarta-feira, 18, no Paris Air Show, que estava elevando seu índice de pagamento de dividendos para 30% a 50%, de uma faixa atual de 30% a 40%.

A empresa recebeu vários pedidos durante o evento comercial anual, ressaltando a forte demanda, já que as companhias aéreas continuam a expandir a capacidade.

A LOT Polish Airlines encomendou 20 aeronaves de fuselagem estreita, enquanto a Riyadh Air, da Arábia Saudita, encomendou 25 de fuselagem larga.

A Airbus apoiou suas metas financeiras e de entrega de aviões para o ano. O grupo espera entregar cerca de 820 aeronaves comerciais aos clientes este ano, mais do que os 766 que despachou em 2024.

Espera-se que o lucro ajustado antes de juros e impostos - a medida preferida de lucratividade da Airbus - seja de cerca de 7 bilhões de euros, o equivalente a US$ 8,04 bilhões, este ano, enquanto o fluxo de caixa livre antes do financiamento ao cliente - uma métrica observada de perto por analistas e investidores - está projetado em cerca de 4,5 bilhões de euros.

