Airbus Beluga: avião com design inspirado em baleias ganha sua própria companhia aérea

Com design inspirado nas baleias, o airbus Beluga ganha sua própria companhia aérea. Considerado um dos maiores aviões de carga do mundo em volume transportado, o Beluga desperta a curiosidade das pessoas por onde passa.

Aeronave é conhecida por transportar principalmente peças entre as instalações de fabricação da Airbus espalhadas por toda a Europa. Agora, uma nova versão do Beluga está substituindo a frota original, que passou a abastecer uma companhia aérea autônoma chamada Airbus Beluga Transport.

"Existem poucas opções no mercado para itens de grandes dimensões" diz Benoît Lemonnier, chefe da Airbus Beluga Transport, segundo a CNN.

— Na maioria das vezes, há necessidade de desmontar parcialmente uma carga útil para que ela caiba em uma aeronave – enquanto no Beluga ela caberá simplesmente — afirma.

O primeiro Beluga era originalmente conhecido como Airbus Super Transporter. Mas depois que seu apelido — derivado da semelhança com a baleia branca do Ártico — ganhou popularidade, a Airbus decidiu renomear a aeronave para Beluga ST, mantendo o nome original na sigla.

No passado, os cinco Airbus A300-600ST Belugas eram quase que exclusivamente utilizados pela própria Airbus transportando grandes componentes entre as instalações da fabricante. No entanto, agora, os Beluga XL, maiores e mais modernos, substituíram as aeronaves, deixando estes últimos subutilizados.

— O Beluga foi desenvolvido para transportar grandes seções de aeronaves Airbus desde suas fábricas na França, Alemanha, Reino Unido, Espanha e Turquia até as linhas de montagem finais localizadas em Toulouse e Hamburgo — explica Lemonnier.

— É um design muito especial, porque na verdade é uma transformação de um A300-600 que teve toda a cabeça removida e depois foi equipado com fuselagem especial, uma porta maior e equipamento de voo dedicado.

Mais longo e maior que o ST, o Beluga XL é capaz de transportar as duas asas, em vez de apenas uma, do Airbus A350, a mais recente aeronave de longo curso da empresa que rivaliza com os Boeing 787 e 777.

— Desde 2018, foram construídos seis XLs, e o mais recente será entregue muito em breve à companhia aérea interna Airbus. O Beluga XL pode substituir totalmente o Beluga ST na rede interna da Airbus, para que os ST possam ficar disponíveis para serviços alternativos.

