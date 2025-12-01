A- A+

RECALL Airbus conclui reparos na maioria das aeronaves A320 Segundo a empresa, de cerca de 6.000 aeronaves potencialmente afetadas, a grande maioria já recebeu as modificações necessárias

A Airbus informou que finalizou os reparos da maior parte das aeronaves A320 que precisavam de ajustes para evitar possíveis falhas de dados causadas por radiação solar.

Na semana passada, autoridades reguladoras exigiram ajustes de software e hardware depois de detectarem que uma intensa radiação solar corrompera dados usados nos sistemas de controle de voo de um A320 da JetBlue Airways, em outubro.

O problema provocou uma queda súbita de altitude, obrigando o voo Cancún-Newark a desviar para um pouso de emergência no aeroporto de Tampa, na Flórida.

Segundo a Airbus, de cerca de 6.000 aeronaves potencialmente afetadas, a grande maioria já recebeu as modificações necessárias.

"Estamos trabalhando com companhias aéreas que são nossas clientes para concluir a adaptação de menos de 100 aeronaves restantes e garantir que possam voltar ao serviço", afirmou a empresa em comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Veja também