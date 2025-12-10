A- A+

aviões Airbus confirma que erro de software detectado em aviões A320 foi corrigido No final de novembro, a Airbus ordenou uma revisão urgente de cerca de 6.000 aviões A320 de corredor único devido a essa falha, explicou o CEO da empresa, Guillaume Faury

Todas as aeronaves Airbus A320 afetadas por uma falha de software que as tornava vulneráveis à radiação solar foram consertadas e "está tudo em ordem", declarou o CEO da empresa, Guillaume Faury, nesta quarta-feira (10), à rádio France Inter.

No final de novembro, a Airbus ordenou uma revisão urgente de cerca de 6.000 aviões A320 de corredor único devido a essa falha, explicou Faury.

"Está tudo em ordem, o software foi alterado, os aviões estão em conformidade" com a configuração desejada, afirmou o executivo, que enfatizou que nenhuma aeronave no mundo permanece com essa falha.

"Após três dias, tínhamos trabalhado em 4.400 aviões e, após quatro dias, tínhamos concluído tudo", acrescentou. "Todos os aviões que voam hoje" têm o software corrigido, insistiu.

"Em alguns casos excepcionais, substituiremos os painéis; em outros casos, os aviões continuarão voando ou continuarão sendo fabricados", disse ele.

Se este assunto gerou tanta discussão, é porque "estamos em dezembro", disse. "Isso nos levou a revisar a nossa previsão para o número de aviões que entregaremos este ano", explicou.

A Airbus anunciou que entregará 790 aviões este ano e não 820 como inicialmente previsto. "Do total, aproximadamente três quartos são A320", especificou Faury.

