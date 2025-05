AirCar: carro voador previsto para 2026 viraliza nas redes e promete atingir 250 km/h

A- A+

A possibilidade de ver carros voadores no trânsito do dia a dia está cada vez mais próxima. A empresa eslovaca Klein Vision trabalha no desenvolvimento do AirCar, um protótipo de veículo híbrido que combina características de um automóvel e de uma aeronave leve.



Esse modelo representa uma das apostas mais concretas para transformar o transporte de passageiros, após anos de especulação tecnológica e testes experimentais.

O AirCar realizou seu primeiro voo com sucesso em julho de 2021. Posteriormente, em 2022, obteve a certificação como avião privado pelas autoridades de transporte da Eslováquia, após cumprir os rigorosos requisitos da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA).









Para isso, foi submetido a 70 horas de voos teste, além de cerca de 200 decolagens e pousos, comprovando seu desempenho técnico dentro de parâmetros exigentes.

O modelo atinge 250 km/h no ar — Foto: Reprodução / Klein Vision

Sobre o AirCar

O veículo tem pesa aproximadamente 1.000 kg e é impulsionado por um motor BMW de 1.6 litros, com um sistema elétrico de 15 kW. Essa combinação o torna um modelo híbrido, capaz de atuar sobre o asfalto e o ar. Sua autonomia de voo chega a 1.000 km, e ele pode atingir até 2.500 m de altitude. No ar, sua velocidade máxima é de 250 km/h, enquanto na estrada pode alcançar até 200 km/h.

Um dos diferenciais do AirCar é sua capacidade de transformação: ele pode abrir ou recolher as asas em apenas 2 min e 15 seg. O veículo foi projetado para transportar duas pessoas, com peso combinado máximo de 200 kg.

Não decola como um drone

Diferentemente de outros veículos voadores em desenvolvimento, o AirCar não decola verticalmente. Seu funcionamento exige uma pista de decolagem, o que limita sua operação a ambientes aeroportuários. Essa restrição significa que, por enquanto, ele não representa uma solução direta para os congestionamentos urbanos, já que não pode decolar ou aterrissar em qualquer ponto da cidade.

Data de lançamento e valor

A Klein Vision projeta que o AirCar estará disponível no mercado a partir de 2026, com um preço estimado em cerca de R$ 5,6 milhões. O investimento total no desenvolvimento do protótipo foi de “menos de 2 milhões de Euros”, o que equivale a aproximadamente R$ 12,6 milhões.

Anton Rajac, consultor e investidor da Klein Vision, afirmou que o mercado potencial para esse tipo de veículo é significativo. Segundo suas estimativas, apenas nos Estados Unidos existem cerca de 40 mil pedidos de aeronaves. “E se conseguirmos substituir o avião pelo carro voador em apenas 5% desses pedidos, teremos um mercado enorme”, declarou Rajac.

A estratégia da empresa é conquistar uma pequena fatia do setor da aviação privada ou do transporte aéreo estilo táxi, o que pode representar grandes oportunidades de crescimento para a companhia.

Embora o AirCar represente um avanço importante na evolução do transporte internacional, ainda está longe de se tornar um meio de transporte massivo nas cidades. Os táxis aéreos elétricos ou drones de grande porte, que possuem capacidades de decolagem vertical e aterrissagem autônoma em espaços reduzidos, continuam com uma vantagem competitiva no desenvolvimento de soluções para o engarrafamento.

O caminho para o futuro com carros voando pelo céu das cidades continua em andamento, mas ainda enfrenta desafios técnicos, regulatórios e logísticos antes de se tornar uma opção viável para o público. O AirCar é, por enquanto, um marco promissor nessa direção.

Assista ao veículo em voo

Veja também