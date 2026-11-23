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Ajuste fiscal Ajuste fiscal é a "última milha" para sustentar programas sociais e reduzir juros, diz Durigan Ministro da Fazenda voltou a afirmar que pacote fiscal que será votado no Congresso é primeiro passo de estratégia mais ampla para ajuste das contas e disse que nova medidas serão encaminhadas

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que após a entrega de avanços nos indicadores sociais de combate à fome e diminuição da desigualdade, o país precisa superar a etapa decisiva da gestão de contas públicas.

Para ele, esta é a "última milha" para dar condições de manter os programas sociais e reduzir a taxa de juros no Brasil. Ele disse que, nas próximas duas semanas, fará encaminhamento ao presidente Lula das medidas da agenda fiscal, para que o Congresso possa votar a LDO com as metas que ele tem se comprometido.

— Falta um pedaço, falta uma 'última milha', que sem dúvida é ajustar o fiscal para que a gente dê as condições corretas, estruturais, para que a gente veja uma redução de taxa de juros no país. A consolidação fiscal é a principal alavanca para garantir a sustentabilidade de longo prazo dos programas sociais e impulsionar os investimentos — declarou Durigan durante sua participação por vídeo no evento do BBA Itaú, Macro Vision 2026, realizado em São Paulo. O nome de Durigan ainda não está confirmado para a pasta da Fazenda no governo Lula 4.

Durigan disse que pacote de medidas fiscais em discussão no Congresso Nacional representa o primeiro passo de uma estratégia mais ampla voltada a reverter o histórico de déficits primários do país. Ele voltou a afirmar que a meta central é consolidar uma trajetória de superávit primário crescente, projetada entre 1,5% e 2% do PIB até o término do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Perguntado pelo economista-chefe do Itaú Diogo Guillen sobre sua relação com o Congresso, Durigan disse que não teve dificuldade de de discutir temas com os parlamentares.

— Eu não tenho dificuldade com esse Congresso e com o próximo — afirmou, lembrando que a equipe econômica viabilizou a aprovação de quase 80 medidas institucionais em um Legislativo predominantemente de centro-direita.

Para Durigan, a busca por responsabilidade fiscal e pela geração de superávits deixou de ser um debate ideológico de direita ou esquerda para se tornar um compromisso democrático de país.

O ministro afirmou que Durigan que a transição de equipes e as definições do novo governo não resultarão em solavancos ou guinadas imprevisíveis na economia.

Em relação aos próximos passos do ajuste fiscal, o foco da Fazenda se voltará para o aprimoramento da qualidade do gasto primário, o controle de gastos tributários e a diminuição de exceções no arcabouço fiscal.

O ministro disse que enfatizou que o governo deve migrar da lógica de apenas lançar novas agendas para fazer uma avaliação contínua da eficiência dos recursos aplicados.

— É importante que a gente reveja os programas e veja se as pessoas estão sendo atendidas, se o dinheiro público está sendo bem utilizado — observou.

Ele afirmou que na agenda do ministério também estão reformas microeconômicas de produtividade, como a revisão da lei de falências, recuperação judicial e o aprimoramento do crédito consignado privado.

Durigan classificou a Reforma Tributária como fundamental para substituir o sistema tributário caótico do país por um modelo racional que elimine o incentivo ao litígio. Para mitigar incertezas no empresariado e proteger a saúde financeira das empresas, o ministro revelou que proporá um mecanismo de transição simplificado ao Palácio do Planalto.

— Devo apresentar ao presidente Lula, nos próximos dias, uma regra de transição, para que a gente facilite ainda mais e não cause problema com o fluxo de caixa das empresas — adiantou, enfatizando que nada muda nas atuais regras da reforma tributária.

Durigan explicou que a Receita Federal e o Comitê Gestor vão orientar e sanar dúvidas sem aplicar multas de ofício a contribuintes de boa-fé.

O cronograma de curto prazo da Fazenda estabelece um esforço concentrado no Congresso nas próximas duas semanas, encaminhando as indicações de nomes para diversos órgãos — incluindo Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) —, além de consolidar o arcabouço fiscal para assegurar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do PLOA pelo Legislativo.

Para o ano de 2027, o cenário desenhado pelo Ministério da Fazenda aponta para uma conjuntura desafiadora, caracterizada por menor crescimento econômico e volatilidade externa por conflitos geopolíticos e pressões nos preços dos combustíveis.

Durigan descartou a aceleração de despesas públicas como resposta ao ciclo de desaceleração da economia, defendendo a manutenção da gradualidade da consolidação fiscal.

Sobre o fim da escala 6x1, Durigan sustentou que a transição deve ser conduzida com prudência por meio de negociações e acordos coletivos.

— A gente vai precisar, em alguns casos, fazer as acomodações para ter regras específicas, sem evidentemente voltar atrás nessa grande conquista social e trabalhista — lembrando que setores como construção civil, aviação e comércio tem particularidades nesta transição.

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