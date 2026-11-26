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Economia Ajuste fiscal, endividamento e estatais são desafios de novo ministro da Fazenda de Lula Escolhido por Lula vai enfrentar um cenário macroeconômico desfavorável, de crescimento mais baixo da economia, inflação ainda longe da meta e juros nas alturas

Escolhido como ministro da Fazenda, Luiz Trabuco terá uma série de desafios à frente da equipe econômica do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro deles será retomar o superávit primário, o que vai exigir um ajuste fiscal de mais de R$ 80 bilhões em um ano, para interromper o forte crescimento da dívida pública.

O escolhido por Lula vai enfrentar um cenário macroeconômico desfavorável, de crescimento mais baixo da economia, inflação ainda longe da meta e juros nas alturas. Também é um desafio de curto prazo o alto endividamento da população, que está em níveis recordes há meses, mesmo após iniciativas do governo para mitigar a situação.

Problemas nas estatais, como Correios e Banco do Brasil, são outro desafio, a exemplo da mudança nos impostos do consumo e da jornada de trabalho. É desejável também que o quarto mandato de Lula entregue avanços para que o país se torne mais produtivo e tenha mais investimentos.

Em relação à discussão fiscal, o governo já vem tomando algumas medidas em busca de gerar mais superávit primários e estabilizar a trajetória de crescimento da dívida pública, principal indicador de solvência de um país. Desde janeiro de 2023, quando Lula assumiu seu terceiro mandato, a dívida bruta já subiu mais de 10 pontos percentuais e está em 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB).

O projeto fiscal já aprovado pelo Congresso dá mais ferramentas para o governo buscar o centro da meta fiscal, o que tende a aumentar a geração de superávit para estabilizar a dívida mais rapidamente. Mas quem estava à frente da equipe econômica até agorareconhecia a necessidade de avançar em medidas que freassem o crescimento dos gastos obrigatórios, o que daria mais segurança que seria possível fechar as contas no azul.

O presidente está discutindo um novo pacote nesse sentido, mas já riscou uma linha no chão: as ações não podem tirar direitos sociais. Isso dificulta encontrar o desenho final, porque as maiores despesas do orçamento e aquelas que crescem acima do limite do arcabouço fiscal são os benefícios previdenciários e assistenciais.

Além de convencer Lula sobre a necessidade do ajuste, o novo ministro também vai ter de enfrentar a desconfiança do próprio PT e outros partidos de esquerda, além dos grupos que deram a reeleição a Lula e agora vão cobrar a agenda que o presidente não implemente o projeto de "tesouraço" que perdeu nas urnas.

O próprio "equilíbrio fino" do ajuste fiscal será um desafio para novo comandante da Fazenda. A economia brasileira já está em desaceleração, com os juros nas alturas, em 13,75%, e uma inflação que voltou a subir - muito por efeito também de choques como o El Niño. É preciso calibrar as medidas para que o pacote não seja muito recessivo. Por outro lado, o arrefecimento econômico já em curso dificulta os planos de superávit do governo devido à arrecadação menor.

O novo ministro ainda terá de lidar no ano de estreia com a implementação da reforma tributária do consumo, uma mudança que, apesar de positiva, promete alguns ruídos até a adaptação completa dos contribuintes. Outra novidade que deve movimentar o ano que vem é a redução da jornada de trabalho para os trabalhadores.

No médio e longo prazo, o comandante da economia brasileira terá ainda que buscar soluções para problemas estruturais do país, como a infraestrutura, a baixa produtividade, a pequena abertura comercial e as dificuldades para aumentar a poupança e o investimento.

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