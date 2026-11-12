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Ajuste fiscal Ajuste fiscal pode pressionar caixa das empresas, diz CNI Entidade afirma que medida pode pressionar o caixa das empresas, sobretudo das exportadoras, e defende revisão individual dos incentivos fiscais

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avalia que o projeto de ajuste fiscal em discussão no Senado transfere ao setor produtivo a maior parte do esforço para equilibrar as contas públicas.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, a entidade criticou a possibilidade de o governo limitar o uso de créditos tributários e a ampliação do corte de benefícios fiscais.

O projeto autoriza o Executivo a restringir a compensação de tributos federais quando acionar o novo mecanismo de contenção de gastos.

Segundo a CNI, a medida antecipa a arrecadação ao obrigar as empresas a pagar em dinheiro débitos que poderiam quitar com créditos. A entidade aponta que o texto deixa em aberto quando o saldo poderá ser utilizado e se haverá correção.

"Na prática, o caixa das empresas passa a ser usado como instrumento de ajuste fiscal, retirando liquidez do setor produtivo em momento de juros elevados", afirma a CNI.

Na avaliação da confederação, a restrição pesaria especialmente sobre os exportadores. Como as vendas ao exterior são desoneradas, essas empresas acumulam créditos de PIS, Cofins e IPI e recorrem à compensação com outros tributos federais para recuperar esses valores.

O projeto também amplia de 10% para 20% o corte de determinados benefícios tributários. A CNI questiona a aplicação do corte a incentivos concedidos por prazo determinado e mediante o cumprimento de condições, como os de programas de inovação e desenvolvimento regional.

"A ampliação do corte de benefícios tributários, por sua vez, não distingue incentivos eficazes de ineficazes, problema que vem desde a Lei Complementar nº 224/2025. A CNI entende que a revisão de gastos tributários deveria partir de uma avaliação individualizada de custo e efetividade", diz a entidade.

A confederação apoia a possibilidade de o governo conter despesas mesmo quando a projeção do resultado primário estiver dentro da faixa de tolerância da meta fiscal. A entidade ressalta que a aplicação de parte das medidas dependerá de decisão do Executivo.

"O PLP atua, portanto, mais sobre a gestão do ajuste do que sobre suas causas estruturais", afirma a CNI.

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