Capacitação AkzoNobel Recife inaugura centro de treinamento para pintores Estrutura oferece um ambiente equipado para aulas teóricas e práticas com foco no uso e aplicação de tintas e efeitos

A AkzoNobel, fabricante das Tintas Coral, inaugurou nesta quinta-feira (17) o Centro de Treinamento da fábrica no Recife. O espaço é dedicado à capacitação de pintores profissionais, balconistas e parceiros comerciais e deve abrigar também eventos para arquitetos e designers de interiores.

A inauguração marca a revitalização do parque fabril da empresa, instalado desde 1968, no bairro do Curado, zona oeste do Recife. A estrutura oferece um ambiente equipado para aulas teóricas e práticas com foco no uso e aplicação de tintas e efeitos. A intenção é estar mais próximo dos profissionais para garantir um aproveitamento satisfatório dos produtos.

O presidente da empresa holandesa no Brasil, Guilherme Ruschel, que também é diretor geral de tintas decorativas, ressaltou a importância de implantar a iniciativa no Recife, onde está localizada uma das cinco fábricas da multinacional no país.

“Queremos que os pintores e também os balconistas das lojas se sintam valorizados e preparados para oferecer o melhor serviço e produto ao consumidor final. Recife é parte essencial dessa jornada e nos orgulha poder retribuir à cidade tudo o que ela representa para a nossa história”, declarou Ruschel.

Conhecimento

O coordenador de treinamento da divisão Norte da Tintas Coral, marca da AkzoNobel, Alexander Veronese, explicou que o treinamento inicialmente ofertado é para a aplicação de efeitos decorativos, mas que, em breve, novas salas estarão disponíveis para capacitação sobre impermeabilizantes e vernizes.

“É uma oportunidade deles se aprimorarem em relação à parte profissional. Trazer conhecimento, poderem vir na fábrica, ver envasamento da tinta, conhecer um pouco o que é tinta por trás da pintura. E ter também o conhecimento prático. Então hoje eles estão tendo uma segunda casa para trazer o conhecimento”, pontuou Veronese.

Além das técnicas de aplicação dos produtos, os participantes tiveram oportunidade de conhecer o processo produtivo na planta fabril da empresa, que tem capacidade para produzir 100 milhões de litros por ano.

Desde 2023, a unidade conta com uma usina solar responsável pelo fornecimento de 30% de toda a energia utilizada na indústria. A usina da fábrica do Recife é a primeira da empresa na América do Sul.

O consultor técnico da Tintas Coral, Everton Silva, lembrou que a marca já realizava formações com profissionais de pintura em locais disponibilizados pelos parceiros comerciais há, pelo menos, 40 anos. Com o reforço do Centro de Treinamento, a ideia é levar os profissionais até a fábrica sempre que for lançado um produto novo.

“Hoje estamos iniciando um processo. A gente quer que esse centro de treinamento seja um ponto de experimentação para os pintores. Para que conheçam cada produto, a nossa planta e façam a aplicação desses materiais, aprendendo, na prática, o resultado de cada um deles”, enfatizou.

Além disso, a multinacional holandesa de tintas e revestimentos possui a Academia Coral, que disponibiliza mais de 160 treinamentos on-line, de aplicação de produtos à gestão de negócios e preparação de orçamentos. A plataforma já soma mais de 235 mil pintores treinados e 215 mil certificados emitidos.

Efeitos

Convidada para ministrar o primeiro treinamento, a embaixadora da Tintas Coral, Ana Machado, pintora influenciadora da Paraíba, ensinou aos participantes como aplicar os efeitos de cimento queimado e velvet. Ela acredita que a troca de conhecimento pode auxiliar os profissionais a diminuírem insatisfações com os produtos pela aplicação correta e com maior eficiência.

“É muito importante para o engrandecimento, para o crescimento da nossa profissão. Quando a gente tem um contato direto com os produtos, direto com a fábrica, a gente consegue reduzir significativamente o número de reclamações no 0800. Porque a gente tem as aulas técnicas e consegue diminuir os erros de aplicação e com isso a gente consegue crescer, evoluir e levar para o nosso cliente final uma aplicação de qualidade”, destacou.

