banco da inglaterra Alan Taylor assume como dirigente do BoE a partir de 2 de setembro O economista e atualmente professor de assuntos internacionais e públicos na Universidade Columbia, assumirá no lugar de Jonathan Haskel

O Ministério de Finanças do Reino Unido confirmou que Alan Taylor passará a integrar o comitê de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês), a partir de 2 de setembro, para um mandato de três anos.

Taylor, que é economista e atualmente professor de assuntos internacionais e públicos na Universidade Columbia, em Nova York, assumirá no lugar de Jonathan Haskel, que está no comitê do BoE desde setembro de 2018, segundo comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira.

Em sua última reunião de política monetária, no começo de agosto, o BoE cortou seu juro básico em 25 pontos-base, a 5%, na primeira redução da taxa desde março de 2020, que marcou o início da pandemia de covid-19. O próximo encontro do BoE está marcado para 19 de setembro.

