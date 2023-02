A- A+

Processo Alberto Safra entra com ação contra família por fatia no banco Ele processou a mãe e os irmãos na tentativa de recuperar o que considera sua parte legítima na herança do banqueiro Joseph Safra, morto em 1982

Alberto Safra, filho de um dos banqueiros mais ricos do mundo, o falecido Joseph Safra, processou sua mãe e dois irmãos em uma tentativa de recuperar o que ele afirma ser sua parte legítima no Safra National Bank de Nova York, segundo processo aberto no tribunal estadual de Nova York.

Safra alega que seus familiares, juntamente com diretores de uma holding bancária, diluíram indevidamente sua participação de 28% e o impediram de nomear seu próprio diretor, de acordo com o documento.

Ele afirma ainda que sua família diluiu sua participação para 13,5%.

Em julho de 2022, Alberto decidiu vender sua participação no multibilionário império da família para seus irmãos, o que colocaria um ponto final em uma das maiores disputas sobre herança da história. Sua intenção era transformar seu próprio family office em um dos maiores da America Latina.

Segundo ele, a venda de sua fatia poderia injetar até US$ 5 bi em sua empresa de investimentos ao longo de uma década.

A fortuna da família Safra é vasta e global, com mais de 180 anos. Eles possuem o Banco Safra no Brasil, o Safra National Bank of New York nos EUA e o J Safra Sarasin na Suíça, além de imóveis, incluindo o edifício Gherkin em Londres e 660 Madison Avenue em Nova York, e também uma participação na empresa de bananas Chiquita Brands International.

Joseph Safra passou mais de uma década planejando sua sucessão, que envolveu múltiplos testamentos, transferências de ativos e até preparar seus filhos para o comando. Mas Alberto alegou em uma petição judicial que, depois de deixar os negócios da família em 2019, seu pai “mudou rapidamente seus testamentos” para cortá-lo da herança e aumentar a participação de seus irmãos proporcionalmente.

Alberto então pediu a um juiz que o deixasse buscar provas nos EUA para uso em uma contestação ao testamento de seu pai que ele pretendia mover na Suíça. Na ocasião, um porta-voz da família Safra disse que não havia base para contestação do testamento de Joseph Safra.

