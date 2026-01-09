A- A+

MERCOSUL Alckmin: acordo ajuda com EUA, ao mostrar que negociação e diálogo podem trazer entendimentos Segundo o vice-presidente, provavelmente a assinatura vai acontecer no Paraguai

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira que a aprovação da assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE) não tem relação com a política tarifária dos Estados Unidos, mas ajuda no diálogo com o país norte-americano. "Mostra que o diálogo e a negociação pode trazer avanços, pode superar divergências", afirmou, durante entrevista coletiva sobre o acordo comercial.

Ele confirmou a expectativa de que o acordo seja efetivamente assinado no sábado, 17, como adiantou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo.

Segundo Alckmin, a assinatura pode ser feita pelos presidentes ou chanceleres de países do Mercosul, e provavelmente vai ocorrer no Paraguai, que está na presidência do bloco sul-americano.

Indagado sobre os impactos efetivos do acordo para o Brasil, o vice-presidente destacou que o País é eficiente na produção e exportação de produtos agrícolas.

Ele observou, ainda, que o segundo principal destino de produtos da indústria de transformação nacional foi o bloco europeu.

