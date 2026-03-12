Qui, 12 de Março

UE-MERCOSUL

Alckmin: acordo Mercosul-UE deve ser sancionado na próxima semana e entrar em vigor em 60 dias

Vice-presidente acredita ser necessário investir para agregar valor aos produtos brasileiros, as exportações valerem mais e a economia brasileira crescer

Vice-presidente Geraldo Alckmin Vice-presidente Geraldo Alckmin  - Foto: Ricardo Stuckert/PR


O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 12, que o acordo Mercosul-União Europeia deve ser sancionado até a semana que vem e entrar em vigor em 60 dias. A declaração foi realizada durante participação no Congresso de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em Goiânia, e palestra sobre a reforma tributária.

"A União Europeia, deve ser sancionado o acordo na semana que vem, nos próximos dias. O acordo entra em vigor em 60 dias", afirmou o ministro e vice-presidente.

Segundo ele, o Brasil precisa reduzir a carga tributária, que é alta demais para um país em desenvolvimento, mas que este é um processo difícil, que deve ser feito aos poucos, reduzindo sonegação e simplificando.

Além disso, Alckmin disse que ser necessário investir para agregar valor aos produtos brasileiros, as exportações valerem mais e a economia brasileira crescer.

"Para onde a gente vende valor agregado - avião, carro, moto, motor? Estados Unidos. Estados Unidos é que compra produto de valor agregado", disse Alckmin. "Nós estávamos com 10% mais 40% do imposto de importação, 50% de tarifas para os EUA. Nós saímos de 50% para 10%. A exportação vai crescer e crescer forte", completou.
 

