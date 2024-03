Alckmin afirma que ''país ficou caro antes de ficar rico''

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira (19) que o Brasil passou por um processo de desindustrialização, que segundo ele, aconteceu pela perda de produtividade. Segundo Alckmin, o fenômeno fez com que o Brasil se tornasse um país “caro” antes de ficar “rico”

Alckmin participou do seminário "Descarbonização - os caminhos para a mobilidade de baixo carbono para o Brasil", organizado pelo grupo Esfera e pelo MBCB e realizado nesta terça-feira, em Brasília.

Em janeiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou a nova política industrial do país com promessa de financiamentos e subsídios de R$ 300 bilhões até 2026.

O plano também prevê 41 projetos para diminuir a burocracia do país e reduzir o chamado Custo Brasil, que chegaria R$ 1,7 trilhão por ano, reduzindo a competitividade das empresas nacionais.

"Cálculos preliminares realizados com base no impacto de apenas quatro desses projetos — aprimoramento do marco regulatório para expansão do mercado livre de energia, reforma da Lei do Bem, regulamentação do marco legal de cabotagem e de ferrovias — apontam para um potencial de redução desse custo equivalente a R$ 92 bilhões por ano", diz o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.