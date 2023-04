Alckmin afirma que queda na inflação "ajudará na política monetária"

A- A+

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta quarta-feira que a queda na inflação irá beneficiar a política monetária, que envolve a taxa de juros. Alckmin comemorou a taxa de março do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que veio abaixo do esperado pelo mercado.

A queda da inflação é muito importante e ela ajudará na política monetária, que é a redução do custo do dinheiro. E esse é um fator fundamental para a atividade econômica, afirmou Alckmin, após participar de evento da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib).

O IBGE divulgou na terça-feira que a inflação ficou em 0,71% em março. Apesar do avanço, o resultado aponta para uma desaceleração em relação ao mês de fevereiro, quando ficou em 0,84%. As projeções dos economistas giravam em torno de 0,77% no mês.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros do governo federal têm pressionado por uma queda na taxa de juros, definida pelo Banco Central. Na segunda-feira, Lula voltou a criticar da taxa de 13,75% e disse que "estão brincando com país".

Alckmin está atuando como presidente em exercício durante a viagem de Lula à China.

Em seu discurso no evento, o vice-presidente também afirmou ter confiança de que o arcabouço fiscal levará a uma "redução gradual" da taxa de juros. O projeto que estabelece o arcabouço deve ser enviado na próxima semana para o Congresso.

E o crédito, tenho confiança que nós vamos entrar, com a ancoragem fiscal, numa redução gradual da taxa Selic, proporcionando um crédito melhor.

