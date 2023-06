Alckmin anuncia nomes que irão integrar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial

A- A+

O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou 21 entidades, incluindo associações empresariais e sindicatos, para compor o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) - grupo vinculado à presidência da República e paralizado após o fim do governo Dilma.

Cada membro tem poder de voto. A centralidade do Conselho é propor ao presidente políticas nacionais e medidas específicas no âmbito industrial.

Dentre atribuições específicas estão, por exemplo: apreciar propostas para a criação e o aperfeiçoamento de "instrumentos" para o desenvolvimento industrial, como financiamento, garantias, poder de compra do Estado e transferência de tecnologia; propor diretrizes para as políticas de fomento às micro e pequenas empresas industriais; propor o aperfeiçoamento de políticas que tenham "impacto sobre o desenvolvimento industrial".

A primeira reunião do CNDI será no início do mês de julho. Os encontros serão semestrais. Além das entidades anunciadas nesta segunda-feira, o Conselho conta com representantes dos principais ministérios da Esplanada.

Veja composição anunciada hoje:

1 - Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - Abia;

2 - Associação Brasileira da Indústria Química - Abiquim;

3 - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - Anfavea;

4 - Grupo FarmaBrasil;

5 - Associação Brasileira da Indústria do Plástico - Abiplast;

6 - Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC;

7 - Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base - Abdib;

8 - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - Abinee;

9 - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial - IEDI;

10 - Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores - Abisemi;

11 - Associação de Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação - P&D Brasil;

12 - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - Abimaq;

13 - Embraer S.A.;

14 - Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de tecnologias Digitais - Brasscom;

15 - União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia - Unica;

16 - Central Única dos Trabalhadores - CUT; 17 - Força Sindical;

18 - União Geral dos Trabalhadores - UGT;

19 - Confederação Nacional da Indústria - CNI;

20 - Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram;

21 - Instituto Aço Brasil.

