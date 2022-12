A- A+

MDIC Alckmin anuncia presidente da Apex e secretária de Comércio Exterior Apex voltará para o Ministério do Desenvolvimento e será comandada por Jorge Viana. Tatiana Prazeres retornará para o cargo que ocupou no governo da ex-presidente Dilma Rousseff

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou, nesta sexta-feira (30), os dois primeiros nomes da equipe que estará a seu lado como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), cargo que acumulará com a Vice-Presidência. Alckimin escolheu Jorge Viana para a presidência da Agência Nacional Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (Apex) e Tatiana Prazeres como secretária de Comércio Exterior.

Com a escolha de Viana ex-governador do Acre e ex-senador para a Apex, o futuro titular do MDIC deixou claro que a agência, que havia passado para o Itamaraty no governo do ex-presidente Michel Temer, voltará para o órgão original. Segundo um interlocutor envolvido no tema, se dependesse da área diplomática, o órgão continua sob a alçada do Ministério das Relações Exteriores e teria como titular o ex-chanceler Aloysio Nunes, do PSDB.

A estimativa é que a Apex ligada ao chamado Sistema S, que inclui entidades como Senai e Senac terá, em 2023, cerca de R$ 1,4 bilhão de dinheiro em caixa. A receita é decorrente de contribuições sociais.

Uma nota divulgada pelo Gabinete de Transição informa que Jorge Viana é engenheiro florestal, passou pela iniciativa privada e possui extensa atuação na defesa de pautas ambientais, dentro e fora do Brasil.

"Viana é defensor de projetos de desenvolvimento sustentável e atuará para fortalecer a competitividade do Brasil nas novas fronteiras da economia, como a bioeconomia e a indústria 4.0", diz um trecho da nota.

Atual diretora de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Tatiana Prazeres é servidora de carreira do MDIC e foi secretária de Comércio Exterior entre 2011 e 2013.

Graduada em Direito e em Relações Internacionais, ela foi conselheira sênior do ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, e morou vários anos na China principal parceiro comercial do Brasil.

