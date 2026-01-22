A- A+

BRASIL Alckmin aposta em vigência provisória do acordo MercosulUE e defende aceleração no Congresso Suspensão no Parlamento Europeu 'é um percalço que será superado', afirma vice de Lula

Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin afirmou nesta quinta-feira que a rapidez do Brasil no processo de internalização do acordo Mercosul–União Europeia pode contribuir para que a Comissão Europeia adote uma vigência provisória do tratado enquanto tramitam questionamentos judiciais no bloco europeu. O mecanismo permitiria a aplicação de partes do tratado até uma solução final.

— Quanto mais rápido a gente agir, melhor. Isso pode ajudar a Comissão Europeia a avançar com uma aplicação provisória enquanto há discussão na área judicial — afirmou.

Alckmin disse que o governo brasileiro vai acelerar o envio ao Congresso Nacional da proposta de internalização do acordo Mercosul–União Europeia, firmado após mais de duas décadas de negociações. A declaração foi feita após reunião na Vice-Presidência com parlamentares ligados à política externa.

Na quarta-feira, o Parlamento Europeu decidiu autorizar os países contrários ao acordo Mercosul–UE a levarem o tratado à Justiça, movimento que pode atrasar ou até inviabilizar sua entrada em vigor definitiva.



A iniciativa abriu espaço para uma disputa judicial no bloco europeu sobre aspectos do acordo, especialmente ligados a temas ambientais e regulatórios, criando o risco de um prolongamento do processo de ratificação.

Geraldo Alckmin recebeu o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, e o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), representante do Parlamento do Mercosul. Segundo o vice-presidente, a orientação do governo é dar rapidez ao processo legislativo para evitar atrasos decorrentes da judicialização do tratado na Europa.

— Foram 25 anos de trabalho. Houve um percalço, mas nós vamos superá-lo. A decisão do governo é acelerar o processo — disse Alckmin, ao destacar que o presidente Lula deve encaminhar em breve ao Congresso a proposta de adesão e internalização do acordo.

Questionado sobre a possibilidade de um atraso de até dois anos em razão dessas disputas, Alckmin minimizou o impacto e disse que o governo trabalha para evitar esse cenário.





— O objetivo é que não haja atraso. Se dependesse de nós, já estaria tudo bem acelerado. É um percalço que será superado — declarou.

Alckmin classificou o acordo como histórico e ressaltou seu significado político num contexto internacional marcado por tensões geopolíticas e protecionismo.

— É o maior acordo do mundo entre blocos, num momento de instabilidade global. É um exemplo de que, pelo diálogo e pelo entendimento, você pode abrir mercados, fortalecer o multilateralismo, estimular investimentos recíprocos e aproximar os povos — afirmou.

Segundo ele, o Brasil não pretende interromper o processo e seguirá atuando junto aos parceiros europeus. Alckmin lembrou que o presidente Lula foi um dos principais articuladores do entendimento com a União Europeia e que o acordo se soma a outros firmados recentemente pelo Mercosul, como os celebrados com Singapura e com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA).

— O presidente Lula foi o grande promotor desse acordo. Lutou esse tempo todo. Agora é continuar o trabalho — disse.

O senador Nelsinho Trad afirmou que o Senado está preparado para dar celeridade à tramitação e demonstrou otimismo com o ambiente político no Congresso.

— Levou-se mais de 25 anos para chegar a esse ponto. A nossa parte nós vamos fazer. Há harmonia no Parlamento para dar rapidez a essa tramitação — afirmou.

Trad disse ainda perceber engajamento das principais lideranças do Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, para tratar o acordo como prioridade.

— O que a gente puder fazer para acelerar isso e fazer chegar na ponta, para a população brasileira, os benefícios do acordo, nós vamos fazer — concluiu.

Veja também