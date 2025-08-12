A- A+

Brasil Alckmin chama empresários para anúncio de medidas em resposta ao tarifaço de Trump Cerimônia será no Palácio do Planalto nesta quarta-feira pela manhã

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), ligou diretamente para vários empresários para fazer o convite para a cerimônia de assinatura da medida provisória (MP) com ações para ajudar setores prejudicados pelo tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos.

O evento está programado para o final da manhã desta quarta-feira, no Palácio do Planalto.

Alckmin foi acionado pelo presidente Lula para coordenar as discussões com representantes dos setores afetados e as negociações com o governo americano.

Umas das novidades da MP é a reformulação do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), que além de garantia passará a conceder crédito às empresas exportadoras.

O governo vai usar R$ 30 bilhões desse fundo para socorrer as empresas, conforme confirmou Lula.

Em vigor desde 6 de agosto, o tarifaço decretado pelo presidente americano implementa uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o total da tarifa para 50%.

Foram sobretaxados carne, café, frutas, pescados, calçados, têxteis, por exemplo. Ficaram de fora quase 700 setores, como aviões e peças fabricados pela Embraer, suco de laranja e segmentos da área de petróleo e energia.

