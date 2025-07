A- A+

BRASIL Alckmin conversa com secretário de Comércio de Trump: "Interesse do Brasil na negociação" Vice-presidente ressaltou que Lula tem orientado negociação e não "ter contaminação politica, nem ideológica"

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, informou nesta quinta-feira que conversou com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, sobre o tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. O diálogo foi no sábado Alckmin informou do tema nesta quinta-feira.

— Conversamos com o governo americano. Tivemos uma conversa com o secretário de COmércio americano, Howard Lutnick, uma conversa até longa, que entendo importante, colocoando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação — disse o Alckmin.

Segundo Alckmin, o contato aconteceu no último sábado e durou cerca de 50 minutos e foi considerado positivo. Durante sua fala hoje, ele ressaltou que existe uma tradição de 200 anos entre Estados Unidos e Brasil, e com isso o diálogo precisa ser feito por duas partes.



— Não é possível o país sofrer uma injustiça dessas — declarou.





Ele também conversou com senadores brasileiros que viajarão aos EUA nos próximos dias, como parte do esforço conjunto de articulação política e comercial.

Questionado sobre o interesse dos Estados Unidos nos minerais críticos brasileiros, Alckmin afirmou que a pauta de mineração “é muito longa e pode ser explorada e avançada”. Ele evitou, porém, comentar possíveis negociações desse tema.

— O setor minerário é um que nós recebemos (em reuniões). Aliás, é um outro setor que exporta para os Estados Unidos apenas 3%, mas importa em máquinas e equipamentos em mais de 20%, o que mostra, de novo, enorme superávit na balança comercial (para os EUA) — disse.

Alckmin ressaltou que Lula tem orientado negociação e não "ter contaminação politica, nem ideológica".

— O presidente Lula tem orientado negociação, não ter contaminação política e ideológica, mas centrar na busca de solução para a questão comercial, porque além de ter um perde perde com a inflação nos EUA e diminuição das nossas importações, nós invertemos isso. Resolvermos os problemas, aumentar a complementaridade economica, a integração produtiva, investimentos recíprocos, discutir não a bitributação, enfim, estamos numa agenda extremamente positiva — afirmou.

Na próxima segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionará a lei do Acredita Exportação. Segundo Alckmin, a medida prevê, entre outras ações, um mecanismo de transição do programa Reintegra, com a devolução imediata de 3% do valor exportado para os pequenos exportadores.}



No dia 9, Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros, a partir de 1º de agosto. Na carta enviada ao presidente Lula em anunciou a taxa, Trump alegou que a relação comercial entre os dois países é “injusta”, embora dados oficiais mostrem que os EUA têm vantagem na balança comercial.

O documento também mistura motivos comerciais e políticos. Trump criticou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, chamando-o de “vergonha internacional”, e acusou o Brasil de censurar plataformas de mídia social americanas.

O governo brasileiro avalia medidas como resposta, além de discutir um pacote de socorro para empresas exportadoras atingidas.

