tecnologia Alckmin defende investimentos em datacenters e em IA Atualmente presidente em exercício, ele defendeu ainda uma "indústria mais verde" e citou os parques eólicos e solares do Nordeste

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, defendeu nesta sexta-feira, 6, investimentos em datacenters e em inteligência artificial e afirmou que os setores dependem do desenvolvimento de energia no País.

"O limite no mundo para inteligência artificial e datacenter vai ser falta de energia e aqui temos energia abundante e renovável", declarou, durante discurso no Roadshow Brasil Mais Produtivo, em Campina Grande (PB).

O evento é promovido pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB) e integra a programação do Evento Diálogo Sobre a Competitividade, Combate ao Custo Brasil.



Alckmin lembrou que o governo deve lançar um programa voltado para estimular data centers.



Ainda defendeu uma "indústria mais verde" e citou os parques eólicos e solares do Nordeste.

"Precisamos armazenar essa energia. Se captássemos o sol do mundo inteiro, 1 dia de sol daria energia para a humanidade por 1 ano", disse.



Também participam do evento nomes como o do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), além de representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Movimento Brasil Competitivo (MBC) e da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo.

