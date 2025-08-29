A- A+

Alckmin defende Lei da Reciprocidade, mas aposta em diálogo com os EUA após tarifaço Itamaraty iniciou processo para aplicar legislação contra tarifaço de Trump

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou, nessa quinta-feira (28), que a aplicação da Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos é um instrumento legítimo para proteger a economia brasileira, mas reforçou que o objetivo do governo é abrir espaço para o diálogo.



A declaração foi dada após o Itamaraty acionar a Câmara de Comércio Exterior (Camex), que dará início ao processo em resposta ao tarifaço de 50% imposto por Washington.

— O Congresso Nacional aprovou uma lei chamada Lei da Reciprocidade, quase por unanimidade, que é um instrumento importante, necessário. Então vai ser iniciado o processo. Agora, o que eu espero é que isto ajude a acelerar o diálogo e a negociação, que é o que o presidente Lula tem nos orientado — disse Alckmin.

O ministro ressaltou que a medida não deve ser interpretada como um rompimento, mas como um recurso dentro das regras internacionais. Ele destacou a longa relação bilateral entre os países e a complementaridade econômica existente, citando o setor do aço como exemplo.

— Nós somos o terceiro comprador de carvão siderúrgico dos EUA. Fazemos o semiplano, vendemos para os Estados Unidos, que faz o aço para o automóvel, para o avião, para a máquina. Então você tem uma complementariedade, uma integração. Essa é a lógica do comércio exterior — afirmou.

Alckmin frisou que o Brasil mantém a disposição de negociar e que não há, até o momento, reuniões marcadas com autoridades norte-americanas para tratar do tema.

— Espero que isso até possa ajudar que a gente acelere o diálogo e a negociação — completou.

