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Taxa das blusinhas Alckmin diverge de novo ministro e defende manutenção da 'taxa das blusinhas' Presidente em exercício diz que não há decisão sobre mudança na cobrança e afirma que imposto ainda é menor que custo enfrentado pela indústria nacional

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira (16) que não há decisão do governo sobre eventuais mudanças na chamada “taxa das blusinhas” e voltou a defender a manutenção da cobrança sobre compras internacionais de até US$ 50.

— Não há nenhuma decisão nesse momento — disse, ao ser questionado sobre a possibilidade de redução ou revogação parcial do imposto.

A declaração ocorre em meio a discussões sobre possíveis ajustes na alíquota de 20% aplicada a esse tipo de importação. De um lado, alas do governo defendem mudanças para reduzir o impacto no custo de vida e melhorar a percepção de renda da população. De outro, o varejo nacional tem atuado para manter a cobrança, sob o argumento de equilibrar a concorrência com empresas estrangeiras.

Apesar do debate, Alckmin sinalizou posição diferente de integrantes da equipe que defendem mudanças e reforçou o argumento de proteção à indústria nacional.

— Continuo defendendo que ela é necessária porque, mesmo com a taxa, ainda a tarifa é menor do que a produção nacional — afirmou.

Segundo ele, mesmo com a incidência do imposto de importação e do ICMS estadual, a carga tributária total sobre os produtos importados permanece inferior à enfrentada por empresas brasileiras.

— Se você somar 20% de imposto de importação mais o ICMS dos estados, vai dar menos de 40%. O produtor nacional paga quase 50% — disse.

A chamada “taxa das blusinhas” foi criada em 2024 dentro do programa Remessa Conforme, reduzindo a alíquota de importação de 60% para 20% em compras de até US$ 50 feitas em plataformas cadastradas, com cobrança adicional de ICMS.

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