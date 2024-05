Alckmin diz crer que até final de junho LCD possa ser aprovado no Congresso

A- A+

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira, 23, que espera que, até o fim de junho, o Congresso aprove e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancione o projeto de lei que cria a Letra de Crédito de Desenvolvimento (LCD). O instrumento servirá à captação por bancos de desenvolvimento, como o BNDES.



"Acredito que até final de junho possamos ter LCD aprovado no Congresso para sanção do presidente Lula", disse Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O projeto do LCD foi aprovado pela Câmara, mas ainda aguarda o aval do Senado.



Ainda sobre o BNDES, Alckmin afirmou que o banco de fomento participará de viagem à Arábia Saudita e à China. "O BNDES irá conosco à Arábia Saudita. Depois teremos quatro dias na China, hoje maior parceiro comercial do Brasil", disse.



O vice-presidente enfatizou que a reforma tributária "fará diferença" para o setor porque desonera completamente investimentos e inovação.







Aproveitou para contar que a oferta de gás natural produzido no País terá incremento de 30% graças à conclusão, até o fim do ano, da rota 3, de Itaboraí. Depois, disse, haverá oferta em Sergipe, com produção em águas profundas. "Enfim, poderemos dobrar em quatro anos a produção de gás natural do Brasil", afirmou.



Alckmin comentou que vem mantendo interlocução com o Ministério das Minas e Energia e a Petrobras sobre o custo do gás. "Estamos conversando com o ministro Silveira e a nova presidente da Petrobras sobre questão do custo do gás", disse, para concluir: "Estamos conversando o custo do gás para indústria, custo menor da molécula."



Alckmin participou, por videoconferência, de evento em comemoração ao Dia da Indústria, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), no centro do Rio de Janeiro.

