MERCOSUL Alckmin diz que acordo Mercosul-UE está bem encaminhado e reitera otimismo O ministro afirmou que o acordo, quando fechado, será o maior do mundo

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 6, que o acordo Mercosul-União Europeia está bem encaminhado. Ele repetiu que está otimista e que esse acordo é importante em um momento em que a geopolítica está instável.

Além disso, o ministro disse que o acordo, quando fechado, será o maior do mundo, fortalecendo o multilateralismo e o livre comércio.

"O próximo acordo, fruto de um longo trabalho, mais de duas décadas, é Mercosul-UE. Está bem encaminhado. Quero reiterar que nós estamos otimistas e é muito importante para o Mercosul, para a União Europeia e para o comércio global que, no momento de guerras, de conflitos, de geopolítica instável, de protecionismo, será o maior acordo do mundo", afirmou a jornalistas depois do anúncio do resultado da balança comercial brasileira de 2025.

