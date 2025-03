Alckmin diz que ampliação de faixa de isenção do IR é um ato de justiça tributária e social

A- A+

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, fez elogios nesta segunda-feira (24) às duas medidas econômicas recentes do governo federal: o consignado privado e a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil. "O consignado privado vai tornar o crédito mais barato não só para o funcionário público que já tinha o consignado, mas também para o trabalhador da iniciativa privada. Vai sair de uma dívida mais cara para uma mais barata e ter ganho de renda com isso", afirmou, em participação remota no evento Rumos 2025, do jornal Valor Econômico.



Alckmin também frisou que a ampliação da faixa de isenção do IR é um ato de justiça tributária e social.

"Quem ganha menos, paga menos, e quem ganha mais, paga mais", disse ele.

O presidente em exercício ainda ressaltou que o efeito das medidas será neutro sobre a política fiscal e enalteceu a atuação do ministério da Fazenda. "O ministro Haddad fez um trabalho muito bem feito", destacou.



