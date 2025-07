Alckmin diz que Brasil irá explicar aos EUA alvos de investigação comercial: "Pix é sucesso"

A- A+

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse, nesta quarta-feira (16), que o Brasil irá explicar aos Estados Unidos os pontos citados investigação comercial aberta pelo governo dos Estados Unidos contra o Brasil.

Os americanos citam de Pix a redes sociais, passando por desmatamento ilegal a práticas de corrupção. Esses e outros itens serão alvo de apuração do Escritório do Representante do Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês), que abriu o processo e vai determinar se as práticas listadas são consideradas desleais.

— O Brasil vai explicar. Questionar desmatamento? O desmatamento está em queda, nós temos a maior floresta tropical do mundo. O Brasil tem empenho em reduzir desmatamento e recompor a floresta — disse. — Pix é um modelo, um sucesso.

Alckmin conduziu nesta quarta-feira a segunda rodada de reuniões com o setor produtivo para discutir os impactos da tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump a produtos brasileiros.

— O que eu tenho ouvido, e acho que é um pensamento comum do presidente Lula, e dos empresários aqui envolvidos, queremos negociação urgente. O bom é que se resolva nos próximos dias, se houver necessidade de prorrogar (o prazo), não vejo problema — disse.

Pela manhã, Alckmin recebeu representantes da indústria nacional, à tarde, se reuniu com o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), Mario Cezar de Aguiar, e com o presidente da Câmara Americana de Comércio do Brasil (Amcham), Abrão Neto.

A rodada desta quarta deu continuidade à série de articulações iniciadas na terça-feira, quando Alckmin conduziu reuniões com empresários da indústria e do agronegócio. O objetivo do governo é alinhar com os setores econômicos mais afetados uma resposta coordenada à decisão do governo Trump, que ameaça o fluxo comercial entre os dois países.

Além das conversas com o setor privado, Alckmin também se reuniu com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para reforçar o esforço institucional de enfrentamento às medidas unilaterais dos EUA.

— O Parlamento está unido para defender a soberania nacional e os empregos dos brasileiros — afirmou Alcolumbre após o encontro.

A expectativa do governo é manter o canal de diálogo aberto com a representação americana, mas também preparar eventuais contramedidas.

