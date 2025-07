A- A+

Brasil Alckmin diz que conversa com governo Trump pelos canais institucionais e de forma reservada Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços, evitou entrar em detalhes sobre as negociações

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse segunda-feira que o gestão Luiz Inácio Lula da Silva mantém conversas reservadas com o governo de Donald Trump sobre o tarifaço de 50% contra produtos brasileiros, previsto para entrar em vigor em agosto.

Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços, evitou entrar em detalhes sobre as negociações.

— Estamos em conversa com o governo americano pelos canais institucionais e de forma reservada. As conversas estão caminhando pelos canais institucionais e de forma reservada — disse Alckmin, que nesta segunda é o presidente da República em exercício, por conta da viagem de Lula ao Chile.

Alckmin reuniu-se nesta segunda-feira com representantes de big techs para discutir o tarifaço. O encontro no Palácio do Planalto.

A reunião foi convocada pela comissão interministerial, coordenada por Alckmin, que conversa com os setores da economia afetados pela imposição da tarifa sobre os produtos brasileiros.

Na semana passada, o governo Trump anunciou a abertura de uma investigação comercial contra o Brasil por supostas práticas desleais.

O documento cita a corrupção, o desmatamento, decisões que limitam a atuação das big techs no Brasil e o Pix, que prejudicaria empresas financeiras estadunidenses.

Veja também