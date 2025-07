A- A+

TARIFAS Alckmin diz que discutiu big techs em nova conversa com secretário de comércio dos EUA Vice-presidente revelou que discutiu o assunto com secretário de Comércio de Trump ontem, que pediu para indicar uma pessoa do governo americano para encontro de hoje com empresas de tecnologia

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira que teve uma nova conversa com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnic, na véspera. Segundo ele, um dos temas abordados na conversa foram as big techs, grandes empresas de tecnologia cuja maioria é sediada nos Estados Unidos.

— A reunião foi por video. Tiramos até uma mesa de trabalho para falar da questão das big techs — disse ele, acrescentando que a conversa se deu em torno de segurança jurídica e regulação.

Alckmin se reuniu com big techs na manhã desta terça-feira. O vice-presidente comanda a reação do governo a tarifaço de Trump e realizou uma série de reuniões com representantes de setores nas últimas semanas.

O vice-presidente disse ainda que o objetivo do governo é reduzir a alíquota de 50% para todos os setores.

— Estamos trabalhando pra que a diminuição da alíquota seja para todos — disse, acrescentando: — Queremos avançar em todas as convergências, temos muito mais convergências que divergências.





Segundo ele, o plano de contingência preparado para socorrer empresas afetadas pela crise só deve ser divulgado se consumada a tarifa.

O governo Lula enfrenta uma semana decisiva, ainda sem grandes avanços nas tentativas de negociação com Washington. Diante do impasse, a saída imediata tem sido a preparação de um plano de contingência para mitigar os impactos econômicos.

Apesar dos esforços diplomáticos e de uma conversa recente entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, o governo brasileiro ainda não possui um diálogo aberto com a gestão Trump.

O ministro das Relações Exteriores se encontra em Nova York, aguardando um contato de autoridades americanas para uma conversa de alto nível em Washington. Mauro Vieira participou de uma reunião da ONU sobre a situação na Palestina e retorna na tarde desta terça-feira a Brasília.

Diferentemente do que ocorre com outros países que são alvos do "tarifaço" dos EUA, no caso do Brasil, Trump citou como motivo da taxação o processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. A hipótese de incluir uma discussão sobre ação, em análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nas negociações, é rechaçada pelo Brasil. O tratamento dado pelo Judiciário brasileiro a Bolsonaro não está em discussão, afirmam interlocutores a par do assunto.

