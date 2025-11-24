A- A+

tarifaço Alckmin diz que empenho do governo agora é para ampliar produtos fora do tarifaço de Trump

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin afirmou nesta segunda-feira que o empenho do governo agora é para ampliar a lista de produtos fora do tarifaço de Donald Trump, especialmente manufaturados.

— Agora todo empenho é para tirar mais produtos, especialmente manufatura — disse.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em viagem no exterior. Por isso, o vice-presidente e ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, Alckmin, assume o posto até a volta de Lula, nesta terça.

Alckmin se reuniu com os secretários estaduais de desenvolvimento dos estados. Ele tratou sobre a pauta exportadora de estados que elaboraram projetos dentro da Polícia Nacional da Cultura Exportadora, sendo eles, Pará, Pernambuco, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Amapá e Espírito Santo.

Na semana passada o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a redução de tarifas sobre alguns dos principais produtos brasileiros exportados para a maior economia do mundo.

O presidente retirou a sobretaxa de 40% que havia imposto a uma série de produtos brasileiros alegando motivos comerciais e políticos. A medida acabou encarecendo produtos básicos como café e carne para os americanos.

Trump relacionou a decisão de suspender a sobretaxa às negociações comerciais abertas entre EUA e Brasil após o encontro do republicano com o presidente Lula na Malásia em outubro.

Na sexta, Alckmin classificou a decisão como o maior avanço nas negociações entre os dois países. Entre os itens beneficiados pela nova ordem executivo do governo americano estão carne, café, frutas, cacau, açaí e fertilizantes.

— A última ordem executiva do presidente Trump representa a maior redução de tarifas. Foi o maior avanço nas negociações Brasil-Estados Unidos. Quando começou, nós tínhamos 36% da exportação brasileira no tarifaço. Gradualmente, alguns produtos foram saindo, pois já tivemos duas decisões anteriores. Agora, nessa decisão de ontem, nós tivemos o maior avanço: 238 produtos saíram do tarifaço — destacou Alckmin em entrevista coletiva.

