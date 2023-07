Alckmin diz que expectativa é de corte de juros na reunião do Copom da semana que vem

A- A+

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse, nesta segunda-feira (24), que a expectativa do governo é de que o Banco Central já comece a cortar a taxa básica de juros, Selic, na reunião da semana que vem.

— Os juros estão realmente excessivos, mas temos a expectativa de que na próxima reunião do Copom já tenha queda (da Selic) e que essa queda possa ser seguida. Aliás, os juros futuros já estão em queda. O problema não é nem ter subido tanto, a 13,75%, mas ficar tão alta tanto tempo. Agora em agosto vai completar um ano que estamos com 13,75%. Tudo está sendo feito para que haja redução da taxa de juros — disse Alckmin.

Alckmin participa de reunião do Conselho Nacional do Sesi em Brasília, é a primeira vez que um ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva integra o encontro do colegiado. O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne nos dias 1º e 2 de agosto, e as projeções do próprio mercado financeiro são de queda dos juros, entre 0,25 ponto e 0,5 ponto percentual.

Alckmin defendeu a aprovação da reforma de tributária. Segundo ele, o texto aprovado pela Câmara e que será apreciado pelo Senado estimula investimentos e a exportação:

— A reforça desonera setores da indústria super tributados. E desonera completamente investimentos, então, estimula investimentos. É uma reforma que traz eficiência econômica e estimula exportação, porque acaba com cumulatividade de crédito.

