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ACORDO UE-MERCOSUL

Alckmin diz que expectativa é vigência provisória de Mercosul-UE em maio

Ratificação do tratado pelo Congresso será promulgada no período da tarde desta terça

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Vice-Presidente da República, Geraldo AlckminVice-Presidente da República, Geraldo Alckmin - Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira (17) que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia deve entrar em vigência provisória em maio. A ratificação do tratado pelo Congresso será promulgada no período da tarde desta terça.

"Comunicando à União Europeia, temos uma expectativa de que talvez agora em maio, a gente já possa ter a vigência provisória", disse Alckmin, durante anúncio de parcerias com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

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Alckmin afirmou que a parceria com o BID para viabilizar investimentos vai tornar possível que os empresários aproveitem todo o potencial do acordo.

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