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VICE-PRESIDENTE

Alckmin diz que governo envolverá a iniciativa privada no diálogo com os EUA

Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) propôs tarifas adicionais de 25% sobre produtos brasileiros a partir de 15 de julho

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Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB)Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) - Foto: Cadu Gomes/VPR

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que o governo brasileiro vai continuar buscando diálogo com autoridades norte-americanas para reverter as tarifas adicionais de 25% sobre produtos brasileiros anunciadas nesta terça-feira, 2. A ideia é envolver a iniciativa privada nessas conversas, ele afirmou.

"O caminho é do diálogo", disse Alckmin a jornalistas, no Palácio do Planalto, após uma reunião com ministros para tratar sobre o tema. "Todo o setor privado, vamos unir todo mundo, uma união do País em defesa da soberania nacional e do interesse do povo brasileiro."

Nesta terça-feira, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) propôs tarifas adicionais de 25% sobre produtos brasileiros a partir de 15 de julho.

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A recomendação se deu após uma investigação com base na Seção 301 da Lei Comercial dos Estados Unidos apontar supostas práticas desleais do Brasil.

Alckmin disse que o diálogo com o governo norte-americano será permanente, destacando a importância da parceria comercial os EUA.

Ele lembrou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, estará em Paris na quarta-feira, 3, junto com o representante comercial norte-americano, Jamieson Greer.

O vice-presidente não disse se um encontro entre os dois está marcado.

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