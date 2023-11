Alckmin diz que governo estuda criar Desenrola para empresas

O presidente em exercício e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira (28) que o governo estuda o lançamento do Desenrola, que facilita o abatimento de dívidas para as empresas.

No domingo, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, já havia adiantado, em entrevista ao Globo, a intenção de levar adiante a iniciativa.

— Essa é uma questão relevante. Nós tivemos, especialmente há meses, taxa de juros muito elevada e muitas empresas, vinda ainda de problemas do tempo da covid, tiveram dificuldade. Então, há necessidade de se ter uma discussão, da mesma forma que se buscou um Desenrola paras as pessoas, ter um Desenrola para as empresas.