Alckmin diz que governo tem expectativa de votar Redata na Câmara ainda em fevereiro

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a expectativa do governo é que a Câmara dos Deputados vote ainda em fevereiro o projeto de lei que cria o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata).

"Nós estamos com a expectativa de que o projeto seja aprovado rapidamente", disse Alckmin a jornalistas, na sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). "Está em regime de urgência, e temos a expectativa de que ele possa ser votado em fevereiro, logo após o Carnaval. E, depois, no Senado."

Os deputados aprovaram na terça-feira (10) a tramitação do PL que cria o Redata em regime de urgência. Isso significa que o texto pode ser apreciado diretamente no plenário da Casa.

O projeto é virtualmente identifico à Medida Provisória (MP) que criou o regime, que perderá a validade no dia 25 de fevereiro.

Alckmin disse que os investimentos com o Redata podem passar de US$ 50 bilhões, e relatou ter conversado com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para dar "prioridade absoluta" ao texto. Segundo o vice-presidente, não deve haver dificuldades na aprovação.

Quando indagado, Alckmin não respondeu se seria candidato à Vice-Presidência novamente, na chapa de reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

