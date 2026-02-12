Qui, 12 de Fevereiro

projeto de lei

Alckmin diz que governo tem expectativa de votar Redata na Câmara ainda em fevereiro

Deputados aprovaram na terça (10) tramitação do PL que cria o Redata em regime de urgência

Alckmin diz que governo tem expectativa de votar Redata na Câmara ainda em fevereiroAlckmin diz que governo tem expectativa de votar Redata na Câmara ainda em fevereiro - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a expectativa do governo é que a Câmara dos Deputados vote ainda em fevereiro o projeto de lei que cria o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata).

"Nós estamos com a expectativa de que o projeto seja aprovado rapidamente", disse Alckmin a jornalistas, na sede do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). "Está em regime de urgência, e temos a expectativa de que ele possa ser votado em fevereiro, logo após o Carnaval. E, depois, no Senado."

Os deputados aprovaram na terça-feira (10) a tramitação do PL que cria o Redata em regime de urgência. Isso significa que o texto pode ser apreciado diretamente no plenário da Casa.

O projeto é virtualmente identifico à Medida Provisória (MP) que criou o regime, que perderá a validade no dia 25 de fevereiro.

Alckmin disse que os investimentos com o Redata podem passar de US$ 50 bilhões, e relatou ter conversado com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para dar "prioridade absoluta" ao texto. Segundo o vice-presidente, não deve haver dificuldades na aprovação.

Quando indagado, Alckmin não respondeu se seria candidato à Vice-Presidência novamente, na chapa de reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

