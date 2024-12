Alckmin diz que Lula lança Missão 5 da Nova Indústria Brasil na semana que vem

A- A+

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou, nesta quarta-feira, 4, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançará na semana que vem a Missão 5 da Nova Indústria Brasil (NIB), uma das seis metas de um plano do governo para impulsionar o parque industrial brasileiro até 2033. As declarações ocorreram durante a abertura do 2º Seminário Nacional de Política Industrial - Indústria Verde: Inovação e Sustentabilidade, realizado pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados.



A Missão 5 é denominada "bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as futuras gerações".



"Na semana que vem, o presidente lança a Missão 5, que é a transição ecológica", afirmou o vice-presidente.

Na ocasião, Alckmin também enumerou as outras missões e enalteceu investimentos atraídos na Missão 1, relacionada a cadeias agroindustriais sustentáveis.



"Ontem, o presidente Lula lançou a Missão 1, e nós passamos aí de R$ 296 bilhões de novos investimentos na Missão 1, que é agroindústria. Investimento privado", declarou Alckmin nesta quarta-feira.



Ele disse ainda que o governo cobrou na 29º Conferência do Clima das Nações Unidas que a regulação do carbono seja aplicada "planetariamente", para que não haja prejuízo ao Brasil após a aprovação das novas regras pelo Congresso Nacional. "Não se pode usar o meio ambiente como protecionismo", comentou.



O vice-presidente também celebrou o que chamou de "bom momento" dos resultados do Produto Interno Bruto (PIB), cujo avanço no 3º trimestre deste ano foi de 0,9%.Segundo ele, foi a indústria de transformação que puxou o crescimento do PIB.



"Os tempos no mundo são outros. Há duas guerras, dificuldade geopolítica, pós-Covid, alto endividamento dos países, crescimento mais baixo. Então, você crescer 3% ao ano hoje equivale a mais de 4%", disse Alckmin.

