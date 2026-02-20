A- A+

Economia Alckmin diz que nova tarifa global de 10% de Trump coloca Brasil em igualdade com outros países O presidente dos Estados Unidos prometeu nesta sexta-feira (20) assinar um decreto impondo uma nova tarifa global de 10% sobre todos os países

O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a tarifa global de 10% anunciada pelo presidente americano Donald Trump coloca o Brasil em pé de igualdade com outros países.

O presidente dos Estados Unidos prometeu nesta sexta-feira (20) assinar um decreto impondo uma nova tarifa global de 10% sobre todos os países após a Suprema Corte americana decidir derrubar as tarifas globais impostas pelo republicano.

As tarifas anunciadas em abril do ano passado foram aplicadas por Trump com base em uma interpretação da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês). Mas a Suprema Corte, por seis votos a três, decidiu que a lei que sustentou as taxas comerciais "não autoriza o presidente a impor tarifas".

