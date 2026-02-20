Sex, 20 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta20/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Economia

Alckmin diz que nova tarifa global de 10% de Trump coloca Brasil em igualdade com outros países

O presidente dos Estados Unidos prometeu nesta sexta-feira (20) assinar um decreto impondo uma nova tarifa global de 10% sobre todos os países

Reportar Erro
Geraldo AlckiminGeraldo Alckimin - Foto: Nelson Almeida/AFP

O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a tarifa global de 10% anunciada pelo presidente americano Donald Trump coloca o Brasil em pé de igualdade com outros países.

O presidente dos Estados Unidos prometeu nesta sexta-feira (20) assinar um decreto impondo uma nova tarifa global de 10% sobre todos os países após a Suprema Corte americana decidir derrubar as tarifas globais impostas pelo republicano.

As tarifas anunciadas em abril do ano passado foram aplicadas por Trump com base em uma interpretação da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês). Mas a Suprema Corte, por seis votos a três, decidiu que a lei que sustentou as taxas comerciais "não autoriza o presidente a impor tarifas".

Leia também

• Trump promete assinar um decreto com tarifa global de 10% após decisão da Suprema Corte

• Suprema Corte dos EUA reforça poder do Congresso do país ao derrubar tarifas de Trump

• Lula diz que Trump "age como se estivesse em um programa de TV", mas no privado é "tranquilo"

Reportar Erro

Veja também

Newsletter